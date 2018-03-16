Мужской взгляд: мне 40, и я никогда никого не любил

Оказывается, не все люди жаждут найти свою любовь, есть и такие, кто всю жизнь сторонится высоких чувств, как наш герой…

Наблюдая за жизнью вечернего мегаполиса из панорамных окон своих холостяцких апартаментов, я пытался дать оценку своим достижениям, к которым шел всю свою жизнь. В 40 лет самое время вспомнить многочисленные победы в бизнесе, продажных друзей, женщин и другие захватывающие моменты, которых за эти годы было немало. Плавно меня настиг вопрос, который сильно волновал моих родителей, а точнее мою любимую маму. Касается он, конечно, дел семейных!

К сожалению, тут прогрессом похвастаться не могу! За как минимум два десятка лет гонок за большим рублем и положением в обществе у меня совершенно не было времени серьезно заняться личной жизнью! Складывалось много романтичных сюжетов, флирта и горячих встреч, особенно из которых запомнилось всего несколько…

Впервые я ощутил что-то похожее на любовь во времена учебы в академии. Те чувства были самыми яркими и пылающими в моей летящей вперед беззаботной жизни. Огонь, идущий из моего сердца, рвал меня на куски, раскрывая крылья страсти! Не зря говорят, что в жизни человека есть миллионы мелких развилок, ежедневный выбор, который составляет нашу жизнь, но есть в них и огромные перекрестки, которые меняют ее кардинально!

Как раз эта пламенная влюбленность и была одним из этих перекрестков! В свои 20 с небольшим я грезил стать одним из самых богатых и успешных людей нашей страны, жаждал власти и денег! Смотрел на окружающих меня сверстников и не мог понять, как можно думать о сексе и развлечениях 24 часа в сутки! Со временем интерес к этим людям пропал совсем, как и к моей девушке, которая уже регулярно пыталась намекать на свадьбу. В конце концов она недальновидно поставила вопрос ребром и, скорее всего, жалела об этом не раз.

Удивительно, насколько легко я отказался от этих отношений, определив для себя четкие приоритеты на следующие десять лет. Естественно, касались они собственного роста и развития.

Второй намек на высокие чувства случился в 30. Тогда я был уже весьма самодостаточен, имел неплохие финансовые возможности, но куда расти, конечно, было, ведь предела нет! Мама все больше и больше настаивала на внуках и моем новом статусе семейного человека, ведь быть солидным бизнесменом и одновременно холостяком ну никак нельзя. Хоть я и считал иначе, маму обижать не хотелось, и я начал серьезно думать над этим вопросом!

Навеянные мысли о своей неполноценности из-за отсутствия семьи заставили снять оборону. Другими словами, я дал слабину… Одна из моих любовниц, кстати очень умная и прекрасная во всех отношениях девушка, почуяла брешь и приступила к активным действиям по возведению меня в ранг мужа! Оказавшись между молотом в виде моей мамы и наковальней в виде девицы, жаждущей составить партию богатому и успешному мужчине, то есть мне, я быстро протрезвел от всей этой бабской чепухи и снова занялся делом.

Стоя у того же окна, я понял, что за свои 40 лет никогда никого не любил, и на ум пришли строчки любимого стихотворения:

«Нет, нет, не должен я, не смею, не могу Волнениям любви безумно предаваться; Спокойствие мое я строго берегу И сердцу не даю пылать и забываться».

На грани промелькнула мысль: может быть, лет через пять… Я бросил взгляд на обнаженное тело спящей молодой любовницы, подхватил пиджак и поспешил на борт личного самолета, держащего курс на Швейцарию, где меня ждал новый выгодный контракт…