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«Недолго горевал»: у бывшего супруга Дженнифер Энистон появилась новая любовь
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«Недолго горевал»: у бывшего супруга Дженнифер Энистон появилась новая любовь 

Eva.ru 16 марта 2018
Фото: Eva.ru
Как известно, 46-летний Джастин Теру и 49-летняя Дженнифер Энистон в данный момент находятся в состоянии развода. Однако западные СМИ сообщают, что известный актер быстро утешился и уже завел новую любовь в лице нью-йоркской 25-летней художницы Петры Коллинз.
Журналисты утверждают, что уже видели возлюбленных вместе во время ужина в одном из уютных кафе. Джастин и Петра при этом выглядели очень счастливыми. Однако ни Джастин Теру, ни Петра Коллинз не признают факт отношений, говоря, что между ними всего лишь дружба. СМИ пишут, что скорее всего пара познакомилась на каком-то светском вечере Нью-Йорка. Джастин находится сейчас в таком состоянии, что ему просто необходима такая поддержка. Любопытно, что еще незадолго до объявления развода с Дженнифер Энистон Джастин разместил на своей страничке в Инстаграме совместную фотографию с Петрой. На ней они позировали в футболках дизайнера, друга актера. И Джастин уже тогда отметил девушку на снимке.
Интернет-пользователи прореагировали на эту новость в социальных сетях: «Джастин — такой угрюмый парень! Он использовал нашу Энистон, чтобы подняться по карьерной лестнице» «Ну, парень хочет иметь своих детей. Поэтому он с 25-летней Петрой» «Судя по паре Джастин-Дженнифер у них был контракт, который закончился. Никто из них не убивается из-за развода» «Джастин — талантливый актер и красивый мужчина. Пусть будет счастлив» «Его новая подружка — очень странная девушка. Я ее боюсь» «Да уж…недолго парень горевал!» «Петра и Дженнифер? Как их можно сравнивать!».
Тем временем Дженнифер Энистон и Джастин Теру наконец-то решили вопрос опекунства над их общими собаками. Объявление о разводе звездная пара сделала в феврале, но никак не могла решить вопрос с совместными питомцами. Теперь решено оставить троих собак с Энистон, а одна останется жить с Джастином. Напомним, Джастин Теру и Дженнифер Энистон прожили в браке 2 года, перед этим они встречались 5 лет.
Так как финансовое положение Дженнифер Энистон намного лучше, чем у Джастина Теру, последний, по сообщениям СМИ, намерен при разводе «захапать» часть имущества бывшей супруги.
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