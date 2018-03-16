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Канал «Ю» поможет одиноким папам найти любовь
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Канал «Ю» поможет одиноким папам найти любовь 

Новая Кубань 16 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. «Одинокий папа мечтает познакомиться» — новое реалити-шоу на телеканале «Ю», призванное помочь отцам-одиночкам в поисках любимой женщины. Проект стартует в эфире с 19 марта. В нем приняли участие мужчины из различных городов мира. У каждого — своя истории любви и потери, но все они вновь хотят обрести счастье.
В проекте знакомство будущей пары начнется по скайпу, затем продолжается уже в доме у папы и ребенка. Целую неделю новая семья выстраивает отношения. Каким будет итог этой встречи? Станет ли молодая женщина хранительницей домашнего очага, или герои так и не обретут свое счастье?
Смотрите на телеканале «Ю» с 19 марта в 15.30 по будням.
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