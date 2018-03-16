5 самых коротких звездных браков

Во времена бурной молодости (а точнее в 2004 году) после очередной жаркой ночи Бритни вдруг решила выйти замуж за друга детства Джейсона Александера. Наутро Спирс поняла, что совершила ошибку и попросила своих юристов сделать все возможное, чтобы аннулировать этот брак.

После свадьбы прекрасный принц Деннис Родман вдруг превратился в чудовище. Кармэн быстро смекнула, что бьет не значит любит, и подала на развод. Медовый месяц парочки сократился до 9 дней.

Ким Кардашьян в свое время совершила типичную ошибку многих девушек — вышла замуж потому, что «часики тикают»! Но, к счастью, вовремя поняла, что такие отношения ни к чему хорошему не приведут. «В тот момент я думала: „Мне уже 30 лет! Лучше выйти замуж сейчас“. Мне кажется, многие девушки переживают подобное, думая, что стареют, и глядя на чужих детей», — призналась звезда реалити в одном из интервью.

«Дрю позвонила ясновидящей по телефону горячей линии, и та нас обвенчала в два часа ночи на аллее возле Голливудского бульвара. Но скоро все прошло», — рассказывал первый муж Дрю Джереми Томас об их свадебной церемонии. Говорят, на этот фиктивный брак актриса согласилась, чтобы помочь Томасу получить американское гражданство.

Семейная жизнь со вторым мужем Томом Грином также не продлилась долго. Спустя пять месяцев Том заявил, что не сможет сделать Дрю счастливой. Сперва Бэрримор решила, что супруг шутит, но Грин был настроен крайне серьезно.

История отношений этой пары вполне могла бы лечь в основу какой-нибудь романтической комедии. Все началось с того, что, проиграв в карты Рику крупную сумму, Пэм решила отдать долг в постели. Саломон согласился. Обоим все так понравилось, что они задумали пожениться. Но через 2 месяца развелись. В числе основных причин развода СМИ называли увлечение Рика азартными играми и пристрастие к алкоголю.

Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но нет. В начале 2014 года Андерсон снова вышла замуж за Саломона. А летом того же года опять подала на развод. На этот раз в своем решении она была уверена.