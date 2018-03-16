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В Башкирии ревнивая жена забила скалкой до смерти мужа
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В Башкирии ревнивая жена забила скалкой до смерти мужа 

Новости Рязани 16 марта 2018
Фото: Новости Рязани
В Стерлитамаке в отношении 53-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело, его расследование завершено.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, 4 января текущего года подозреваемая, услышав телефонный разговор своего 55-летнего супруга с другой женщиной, пришла в ярость. У супругов произошла ссора. Жена предприняла попытку отобрать телефон у супруга, но, не смогла, тогда она два раза ударила скалкой мужа.
Супруг был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти, он скончался спустя 7 суток.
Фото: pixabay.com
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