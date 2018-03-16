Девушке рэпера Face сделали предложение

Рэпер Иван Дрёмин, выступающий под псевдонимом Face, сделал предложение руки и сердца популярному видеоблогеру Марьяне Ро. Девушка сама призналась в этом во время интервью YouTube-каналу «The Люди».

Публикация от Maryana Ro (@maryanaro) Янв 1, 2018 в 5:15 PST — Тебе когда-нибудь делали предложение? — задал вопрос ведущий. На что Марьяна ответила, что действительно такой момент в её жизни был. — Это было спонтанно, мы просто сидели на кухне, кушали. Я говорю: «Ну, наверно, да. Скорее… да, чем… да. Всё-таки да». Не знаю, чем всё закончится, — сказала девушка. Из слов Марьяны интервьюер сделал выводы, что предложение поступило от рэпера Face, с которым она встречается последние несколько месяцев. Девушка попыталась «перепрыгнуть» этот вопрос, но в итоге сдалась, признавшись, что всё произошло «относительно недавно». Сам Face пока эту информацию никак не прокомментировал. Предыдущая волна слухов о паре возникла после после твита Face о беременности Марьяны. Рэпер ответил утвердительно на вопрос поклонника об интересном положении его девушки.