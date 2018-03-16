Ещё
После развода с Викой Дайнеко ее экс-супруг Дмитрий Клейман меняет девушек одну за другой
Далее:
Читайте также:
Ещё

После развода с Викой Дайнеко ее экс-супруг Дмитрий Клейман меняет девушек одну за другой 

WMJ.ru 16 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Дмитрий Клейман и Вика Дайнеко официально оформили развод в сентябре прошлого года. После расставания с супругом певица намекала, что причиной развода стала другая женщина, которая ранее являлась ее подругой. Но сам же Дмитрий после расторжения брака больше с этой девушкой не появлялся. Зато через некоторое время в своем Instagram опубликовал фото с красавицей-фотографом. Тогда поклонники Дайнеко стали сравнивать новую подружку Дмитрия с Викой, отмечая, что девушка уступает певице. Но новый роман Клеймана продлился недолго. Несколько дней назад в Instagram мужчины появилась таинственная блондинка, имя которой фолловеры пока еще не успели рассекретить. Похоже, получив официальную свободу, Клейман решил отправиться на поиски той самой, но пока что ему не очень в этом везет. К слову, о личной жизни Вики Дайнеко ничего не известно. Хотя на днях певица заявила, что хочет родить второго ребенка. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
WMJ.ru: последние новости
Мужской взгляд: мне 40, и я никогда никого не любил В постели с твоим мужем: записки любовницы женам на заметку В Сеть попали обнаженные фото Меган Маркл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность18
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело78
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение