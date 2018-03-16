После развода с Викой Дайнеко ее экс-супруг Дмитрий Клейман меняет девушек одну за другой 

Дмитрий Клейман и Вика Дайнеко официально оформили развод в сентябре прошлого года. После расставания с супругом певица намекала, что причиной развода стала другая женщина, которая ранее являлась ее подругой. Но сам же Дмитрий после расторжения брака больше с этой девушкой не появлялся. Зато через некоторое время в своем Instagram опубликовал фото с красавицей-фотографом. Тогда поклонники Дайнеко стали сравнивать новую подружку Дмитрия с Викой, отмечая, что девушка уступает певице. Но новый роман Клеймана продлился недолго. Несколько дней назад в Instagram мужчины появилась таинственная блондинка, имя которой фолловеры пока еще не успели рассекретить. Похоже, получив официальную свободу, Клейман решил отправиться на поиски той самой, но пока что ему не очень в этом везет. К слову, о личной жизни Вики Дайнеко ничего не известно. Хотя на днях певица заявила, что хочет родить второго ребенка. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram