СМИ: Венсан Кассель сделал предложение Тине Кунаки

Кажется, экс-супруг Моники Беллуччи 51-летний Венсан Кассель серьезно относится к своей 20-летней девушке Тине Кунаки. По слухам, он уже сделал ей предложение. Разговоры в Сети спровоцировал снимок, который невеста опубликовала в своем Instagram. В кадре Тина запечатлена с колечком на безымянном пальце, которое очень похоже на помолвочное.

Тина Кунаки

Поклонники сразу догадались, что влюбленные в скором времени направятся к алтарю. «Я не буду спрашивать об этом крошечном украшении на вашем пальце, но … Вау, было бы здорово!», «Когда он успел сделать ей предложение?», «Вы уже обручились?», — прокомментировали запись фолловеры. Вот только сама Тина предпочла не разглашать свадебные планы с Венсаном.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Напомним, Венсан и Тина познакомились на Ибице во время отпуска. В разговоре с журналистами модель призналась, что даже не догадывалась о творческой профессии своего возлюбленного. По словам девушки, она выросла на ферме и в детстве никогда не смотрела телевизор. В Сети то и дело ходили слухи, что пара раскололась. Однако вопреки разговорам, в отношениях актера и модели царит гармония.