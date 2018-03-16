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СМИ: Венсан Кассель сделал предложение Тине Кунаки
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СМИ: Венсан Кассель сделал предложение Тине Кунаки 

Журнал ОК! 16 марта 2018
Кажется, экс-супруг Моники Беллуччи 51-летний Венсан Кассель серьезно относится к своей 20-летней девушке Тине Кунаки. По слухам, он уже сделал ей предложение. Разговоры в Сети спровоцировал снимок, который невеста опубликовала в своем Instagram. В кадре Тина запечатлена с колечком на безымянном пальце, которое очень похоже на помолвочное.
Тина Кунаки
Поклонники сразу догадались, что влюбленные в скором времени направятся к алтарю. «Я не буду спрашивать об этом крошечном украшении на вашем пальце, но … Вау, было бы здорово!», «Когда он успел сделать ей предложение?», «Вы уже обручились?», — прокомментировали запись фолловеры. Вот только сама Тина предпочла не разглашать свадебные планы с Венсаном.
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Напомним, Венсан и Тина познакомились на Ибице во время отпуска. В разговоре с журналистами модель призналась, что даже не догадывалась о творческой профессии своего возлюбленного. По словам девушки, она выросла на ферме и в детстве никогда не смотрела телевизор. В Сети то и дело ходили слухи, что пара раскололась. Однако вопреки разговорам, в отношениях актера и модели царит гармония.
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