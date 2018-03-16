58-летнему Игорю Матвиенко приписывают роман с дочерью татарского политика

Как известно, Игорь Матвиенко несколько раз состоял в браке. Со своей первой избранницей он не регистрировал отношения, но она подарила ему сына Станислава. Позже продюсер один день был мужем Джуны. Затем он взял в жены женщину далекую от шоу-бизнеса — Ларису, которая подарила ему дочь Анастасию. В 1991-м году композитор влюбился в Анастасию Алексееву, которая стала его третьей женой. Она родила от него сына Дениса и дочерей: Таисию и Полину, но год назад Матвиенко заявил о намерении развестись с супругой.

После случившегося, внимание к 58-летнему продюсеру повысилось, так как он стал холостым. На днях СМИ сообщили о том, что Игорь Игоревич закрутил новый роман. Недавно он появился на светском мероприятии с хозяйкой благотворительного фонда «Живой город» Дианой Сафаровой . Позже наследница бывшего министра МВД Татарстана Асгата Сафарова опубликовала совместное фото с Матвиенко в соцсети. «На долгожданной премьере нашего друга…», — подписала она кадр. То, что у Дианы и продюсера есть общий друг, а также их совместные выходы в свет и фото, спровоцировали слухи об их романе.

Дочь татарского политика окончила Казанский финансово-экономический институт, а затем поступила в ГИТИС. Свои силы она пробовала в разных сферах деятельности: была театральным режиссером, актрисой, а также редактором глянцевого издания. Почти 12 лет назад девушка вышла замуж за депутата Георгия Шалымова и родила сына Артема. Однако неизвестно, состоит ли Диана в браке или уже развелась, сообщает EG.ru.