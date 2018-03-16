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58-летнему Игорю Матвиенко приписывают роман с дочерью татарского политика
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58-летнему Игорю Матвиенко приписывают роман с дочерью татарского политика 

Teleprogramma.pro 16 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Как известно, Игорь Матвиенко несколько раз состоял в браке. Со своей первой избранницей он не регистрировал отношения, но она подарила ему сына Станислава. Позже продюсер один день был мужем Джуны. Затем он взял в жены женщину далекую от шоу-бизнеса — Ларису, которая подарила ему дочь Анастасию. В 1991-м году композитор влюбился в Анастасию Алексееву, которая стала его третьей женой. Она родила от него сына Дениса и дочерей: Таисию и Полину, но год назад Матвиенко заявил о намерении развестись с супругой.
После случившегося, внимание к 58-летнему продюсеру повысилось, так как он стал холостым. На днях СМИ сообщили о том, что Игорь Игоревич закрутил новый роман. Недавно он появился на светском мероприятии с хозяйкой благотворительного фонда «Живой город» Дианой Сафаровой. Позже наследница бывшего министра МВД Татарстана Асгата Сафарова опубликовала совместное фото с Матвиенко в соцсети. «На долгожданной премьере нашего друга…», — подписала она кадр. То, что у Дианы и продюсера есть общий друг, а также их совместные выходы в свет и фото, спровоцировали слухи об их романе.
Игорь Матвиенко с Дианой / фото: EG.ru
Дочь татарского политика окончила Казанский финансово-экономический институт, а затем поступила в ГИТИС. Свои силы она пробовала в разных сферах деятельности: была театральным режиссером, актрисой, а также редактором глянцевого издания. Почти 12 лет назад девушка вышла замуж за депутата Георгия Шалымова и родила сына Артема. Однако неизвестно, состоит ли Диана в браке или уже развелась, сообщает EG.ru.
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