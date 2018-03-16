Что пришлось пережить Марии Ароновой до счастливого брака 

Жена восточного мужчины В 14 лет Маша впервые влюбилась — по-взрослому. Высокого темноволосого черноглазого парня звали Улугбек, или Лулу, как нежно окрестила его Аронова. Школьница и 28-летний студент познакомились в подмосковном летнем лагере, где Улугбек проходил практику. Молодые люди продолжили общаться и после каникул: сначала восточный красавец приходил в дом будущей актрисы как друг, потом в качестве жениха — на предложение руки и сердца Мария без раздумий ответила согласием. К невесте в столицу приехала семья Улугбека для официального сватовства, а в узбекском Ургенче для будущей семьи начали строить дом — родители Ароновой с желанием дочери смирились и согласились. Все изменилось за полгода до 16-летия Марии. Девушка поехала в подмосковный молодежный лагерь «Ювента» и быстро забыла о грядущем замужестве. После общения с творческими сверстниками Маша уже не мечтала о жизни хозяйчики дома, окруженной кучей детишек, — теперь ее манили спектакли, стихи, музыка. Встретившись с Лулу сразу по возвращении домой, Мария выпалила: «Я тебя больше не люблю». Улугбек стоял перед «сбежавшей невестой» на коленях, умолял одуматься, но не смог изменить решения — и простил. Спустя много лет бывшие влюбленные встретились в Москве как старые добрые друзья — оказалось, что в доме уже ставшего супругом и отцом мужчины по-прежнему висит фотография Ароновой. «Встречаясь с ним взглядом, видела в его глазах прежнюю нежность. Но тонкий, умный Лулу ни словом, ни намеком не дал понять, что в его душе осталось какое-то чувство. Наверное, не хотел, чтобы между нами возникла неловкость». «Только что я убила вот такого же?» Поступив в театральное училище, Мария переехала в общежитие. И постоянно слышала разговоры сверстников о неком Владе, талантливом, нестандартном юноше, будущем гении театра. Таинственный парень оказался похожим на врубелевского Демона — с огромными зелеными глазами, туманными взглядом, растрепанными волосами — Мария влюбилась с первого взгляда. Молодые люди вскоре стали близки. Спустя пару месяцев студентка почувствовала перемены в организме, врачи подтвердили «диагноз» — беременна. Аронова решила оставить ребенка, о чем будущий отец не знал — Влад перестал отвечать на звонки. А когда разговор все же состоялся, заявил, что не может иметь детей, и бросил трубку. Но все же появился, когда Машу с сыном выписывали из роддома. Владислав Гандрабура поселился в доме Ароновых. Только уходил и возвращался, когда сам того хотел, помощи от него ждать не приходилось. Молодая мама же училась на втором курсе, по вечерам играла в театре имени Вахтангова, нянчила маленького Влада — мальчика назвали в честь отца по просьбе последнего. Вскоре актриса снова оказалась в положении. Гандрабура равнодушно пожал плечами, мол, поступай как знаешь. Чтобы не лишиться карьеры и учебы, Аронова решилась на аборт. «Как я жалею, что не родила и второго ребенка. Но тогда бы я точно потеряла все. Мне чудом удалось удержаться в институте, на восьмом месяце я сдавала экзамены сразу за два курса, чтобы после родов вернуться в свою группу. Но это ужас! Я приехала из больницы домой, села возле кроватки Влада и подумала: „Только что я убила вот такого же?“ Мария и Влад окончательно расстались, когда их сыну исполнилось два. Аронова устала терпеть равнодушие и оскорбления, а последней каплей стала пощечина от выпившего фактического мужа — актриса выставила Владислава с вещами из дома. Сын Марии с отцом так и не познакомился. Юноша впервые увидел своего биологического отца уже будучи взрослым, но лишь на похоронах Гандрабуры — мужчины не стало осенью 2009-го. Мария Аронова с сыном Владиславом, его супругой Екатериной и внучкой Антониной. Фото: instagram.com/kate_gandrabura Запретная любовь к Актеру В 1995 году умерла Людмила Петровна Аронова, мать актрисы. Отец Марии вскоре встретил женщину и переехал из квартиры. Спасаясь от одиночества, артистка привела в дом человека, которого не любила. На год спутником Марии стал далекий от мира кино и театра Алексей — мужчина сумел быть другом, но не более. Затем в жизни Ароновой появился Актер — известный артист, отец двоих сыновей, чужой муж. Вновь безоглядно влюбившись, Мария нарушила данное себе в юношестве обещание — никогда не разрушать семьи. Через четыре месяца тайных отношений он (Мария никогда не называла имени бывшего возлюбленного) во всем признался супруге и переехал к новой избраннице. Брошенная жена Актера умоляла его вернуться хотя бы ради детей и грозилась свести счеты с жизнью — Мария же не чувствовала ни жалости, ни сострадания. Лишь думала: „Как можно пытаться удерживать мужчину, которому ты больше не нужна? Мы любим друг друга, хотим быть вместе, и никто и ничто не вправе этому мешать!“ На чужом несчастье, как известно, счастья не построишь. Позднее, в одиннадцатому часу вечера, в квартире Марии раздался звонок. „Маша, я решил, что должен вернуться к семье. Когда ты завтра будешь дома, чтобы я мог забрать вещи?“, — произнес в трубку Актер. Ароновой хотелось рыдать и выть от боли, но за стенкой спал шестилетний сын. Пришлось сложить одежду мужчины в чемодан — ничего другого не оставалось. Еще не раз он появлялся в жизни актрисы: будучи коллегами, бывшие влюбленные пересекались на мероприятиях, фестивалях, съемках. Долгое время при взгляде на него Аронова продолжала испытывать горечь и стыд. Но не перед мужчиной — перед его женой. 20 лет на пути к браку За запретный роман Аронова заплатила сполна: женщину несколько раз обокрали, ее машину разбили, Мария заболела гепатитом — и каждый раз понимала, за что терпит страдания. В самые сложные моменты жизни рядом с актрисой находился Евгений Фомин, работавший на тот момент начальником транспортного отдела театра, — именно ему женщина позвонила после первой кражи. Фомин стал ухаживать за Марией: подвозил с работы, оставлял под дверью любимые Ароновой белые лилии (ради чего рано утром мчался из Москвы в Долгопрудный), дарил духи. После затянувшегося спектакля однажды привез женщину домой под утро — и остался. Первое совместное лето Мария, Евгений и семилетний Влад провели в Анапе, где актриса познакомилась с близкими Фомина, а мальчик впервые назвал его папой. Когда Владислав пошел в школу, Евгений уволился и взял на себя хлопоты по дому: на оплату няни уходила бы вся его зарплата, потому траты казались бессмысленными. Отношения в семье складывались прекрасно, пока Влад не вступил в переходный возраст — между родными людьми будто возрастали стены. Возможно, счастье бы вновь рухнуло, если бы не Серафима, общая дочка Евгения и Марии. Девочка появилась на свет, когда артистке исполнилось 32 — тогда-то Аронова и полюбила мужа по-настоящему. „Я все чаще вспоминала мамины слова, которые она сказала незадолго до смерти: „Ты будешь счастлива, когда в твою жизнь приду я, но только в мужском обличье. Когда рядом появится человек, который будет любить тебя так же сильно, как я, и принимать любой, зачастую даже не понимая, что движет твоим настроением и поступками“, — говорит о любимом мужчине артистка. Воспитав двоих детей и прожив 20 лет в фактическом браке, Мария и Евгений решили пожениться. В загс отправились 10 марта, за день до 46-летия актрисы, — узаконить отношения супруги решили после бесед со служителями церкви. „Это чудесное ощущение быть замужем!“ — делилась Мария после церемонии. Впереди у супругов — венчание и, надеемся, долгие совместные годы в окружении друг друга и самых родных людей. Мария Аронова с мужем Евгением Фоминым. Фото: инстаграм, КП По материалам www.vakhtangov.ru, 7days.ru