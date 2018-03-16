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Звездные красавчики, которые женились на девушках не модельной внешности
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Звездные красавчики, которые женились на девушках не модельной внешности 

SNCmedia.ru 16 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
Хью Джекман
Со своей женой Деборой-Ли Фернесс Хью вместе уже больше двадцати лет. И сколько бы завистники ни пытались убедить актера, что эта женщина ему не пара, Хью оставался верен возлюбленной. Дебора старше мужа на 13 лет, она отнюдь не модель, но, тем не менее, есть в ней что-то такое, что смогло зацепить Джекмана.
«Вы так говорите, как будто я выиграла какой-то приз. Но вы не знаете, с какими проблемами мне приходится сталкиваться. Вместе с привилегиями появляются и обязанности», — ответила однажды Дебора-Ли на реплику журналиста о том, что ей повезло отхватить такого красавчика как Хью.
Пирс Броснан
Со своей нынешней женой Кили Шэй Смит Пирс познакомился в 1994 году. С тех пор они неразлучны. Фанатки одного из самых привлекательных агентов 007 регулярно советуют его жене заняться собой и сбросить лишний вес, но Кили упорно игнорирует замечания. Может себе позволить: Пирс не давал ей поводов сомневаться в своей любви.
Киллиан Мерфи
Жена звезды «Острых козырьков» Киллиана Мерфи Ивонн МакГиннесс — объект ненависти его многочисленных поклонниц. Супруги вместе (на минуточку!) уже около 20 лет, и у них подрастают двое очаровательных детей. Личную жизнь знаменитости стараются не выставлять напоказ. Возможно, в этом и есть секрет их счастливого брака.
Аарон Тейлор-Джонсон
Многие до сих пор не могут понять, что такого нашел в своей жене Сэм Аарон Тейлор-Джонсон. Она далеко не красавица, к тому же, старше него на 23 года, да еще и с двумя детьми от предыдущих отношений. Но любовь есть любовь. И пока завистники плюются грязью в адрес жены актера, он не устает признаваться ей в своих чувствах, а в прошлом году даже набил татуировку с ее именем в области сердца.
Хью Лори и Джо Грин
Хью Лори хотя и далек от стереотипных представлений о мужской красоте, но при помощи харизмы и острого ума завоевал не одно женское сердце. Однако свой выбор самый сексуальный доктор в истории кино остановил на весьма заурядной женщине Джо Грин. Они поженились в 1989 году и воспитывают троих детей.
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