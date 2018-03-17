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Максим Фадеев выставил личную жизнь напоказ
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Максим Фадеев выставил личную жизнь напоказ 

7 Дней 11 часов назад
Фото: 7 Дней
На фото:? 27 лет вместе!
Максим Фадеев не привык публично делиться подробностями личной жизни, но ради любимой готов на подвиги. На днях продюсер и его жена Наталья праздновали 27-летие со дня свадьбы. Отметить такую важную дату Фадеев решил публикацией в соцсетях трогательного ролика, посвященного любимой. В нем продюсер показал ранее «неизданные» семейные фото.
«Дорогая моя, Натуля! Поздравляю тебя с годовщиной. У нас сегодня 27 лет вместе. Это срок. Это много, с одной стороны, и совсем мало, с другой. Я очень надеюсь, что ты не жалеешь о том, что ты рядом. И очень надеюсь, что счастлива», — поздравил любимую Максим.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Фадееву и его жене пожелали и дальше хранить идиллию в отношениях. «Настоящий муж и отличная супруга это в жизни лотерейный билет! Не всем, к сожалению, везет. Цените любовь, берегите друг друг!», «Боже.. как трогательно… мурашки по коже!», «За каждым великим мужчиной непременно стоит великая женщина! Так вот, не устаю желать вам долголетия и здоровья и детей!» — пишут Максиму в Сети.
Наталья поддерживает Максима во всем, в том числе в решениях, связанных с его трудовой деятельностью. Буквально накануне Фадеев объявил о закрытии своего продюсерского центра. Теперь он возглавляет музыкальный лейбл MALFA, а все подопечные артисты стали его партнерами и теперь на равных с ним будут принимать важные решения, связанные с карьерой. Это первый опыт подобных отношений между артистами и продюсером в России.
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