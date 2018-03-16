«Зачем мужику щипать брови?»: Эрика Герцег показала смазливого брата

Эрика Герцег дождалась встречи с братом, которого не видела больше года. Девушка тут же поспешила показать молодого человека своим фанатам, однако его внешность показалась им довольно странной.

Пользователям рунета показалось что мужчина излишне ухоженно выглядит, что не придает ему мужественности. По мнению фолловеров, представитель сильного пола не должен носить такую форму бровей и вообще не должен их выщипывать. Подписчики Эрики принялись осуждать молодого человека в комментариях под фото. Пользователи сети признались, что думали, что молодой человек является представителем сексуальных меньшинств, пока девушка не опровергла это, ответив им в комментариях. Эрика сообщила, что брат любит женщин, и у него есть возлюбленная. «Вообще-то он скоро женится!», — написала Эрика, встав на защиту брата.

Преданные фанаты поспешили поддержать Эрику и ответили злопыхателям. Они признались, что считают молодого человека привлекательным и мужественным. Также поклонники отметили, что брат и сестра безумно похожи друг на друга. «Смазливый какой-то парень!» «Брови выщипаны… зачем?» «Ужас, форма бровей!» «Брови все портят!» «Зачем мужику щипать брови?» «Красивый мужчина, ухаживает за собой, ну и что?» «Прикопались к мальчику, все у него в порядке!»

То, что брат Герцег в скором времени распрощается с холостяцкой жизнью, порадовало поклонников артистки. А вот в каком статусе отношений находится сама Эрика, остается загадкой. Еще в феврале поклонники заподозрили певицу в том, что она в скором времени выйдет замуж, увидев кольцо на её пальце. Однако же до сих пор никаких вестей о свадьбе не было.