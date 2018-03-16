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Селена Гомес приревновала Тейлор Свифт
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Селена Гомес приревновала Тейлор Свифт 

Popcake.tv 16 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Похоже, Селена Гомес (Selena) совсем не в восторге от новой подружки Тейлор Свифт (Taylor). И хотя певица уважает творчество Камилы Кабельо (Camila), Сел ревнует свою подругу к восходящей звезде.
Говорят, что Камила и Тейлор проводили очень много времени вместе во время тура певицы в поддержку альбома «Reputation». «Селена очень рада за Тейлор и Камилу», — рассказал анонимный источник. — «Но все-таки она не может не ревновать, ведь Свифт — ее лучшая подруга, и ей не хочется ни с кем ее делить».
Впрочем, инсайдеры сообщают, что Сел отлично понимает важность этого тура для Камилы и «искренне радуется за певицу». Селена и Тейлор были неразлучными подругами на протяжении долгого времени, поэтому хочется верить, что такая небольшая неприятность не сможет помешать их дружбе.
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