Как смотреть фильмы для взрослых вместе с партнером

Когда мой парень впервые предложил посмотреть вместе порно, я ответила: «Конечно да, тем более сегодня твоя очередь выбирать фильм». Дело было за ужином, а мои познания в этом жанре ограничивались теорией. С тех пор я ненавижу спагетти и не доверяю кинематографическому вкусу мужчин. Возможно, этот опыт не был бы таким болезненным, если бы мы заранее подготовились. Совместный просмотр эротических фильмов — самый простой и дешевый способ разнообразить сексуальную жизнь, и пренебрегать им из-за предубеждений не стоит. Это может показаться немного пугающим, но помни, что это всего лишь фильм. Порно — это не измена, и, конечно, оно не отражает качество вашего секса. Вот как смотреть откровенное кино вместе с партнером без стыда и чувства неловкости.

Обсудите идею совместного просмотра

Если вы до этого никогда не говорили о порно и не выясняли, смотрел ли кто-нибудь из вас его раньше, стоит предварительно обсудить идею совместного просмотра. Важно не лукавить, а честно сказать о том, что тебя пугает или отталкивает, чего ты опасаешься и что в этом процессе может заставить чувствовать себя неуверенно. Убедитесь, что вы оба этого хотите и относитесь к подобным экспериментам положительно.

Найдите то, что понравится вам обоим

Возможно, ты любитель авангардного концептуального порно, а ему просто подавай сцены пожестче да план покрупнее. Вам нужно выбрать что-то среднее. Вместо того чтобы показывать парню любимые видео, спроси, что его интересует, принимай во внимание его вкусы. Совместный выбор порнофильма — это хороший способ завуалированно рассказать друг другу о своих предпочтениях, ведь не всем легко даются откровенные разговоры о сексе. Выберите качественный сайт без рекламы интимных услуг и извращенных видео с грубыми названиями. Даже если поодиночке вы отнесетесь к такому спокойно, вместе это может оказаться неприятней, ведь нам всегда хочется выглядеть лучше, чем мы есть.

Установите границы

Перед началом просмотра нужно, чтобы вы оба понимали, зачем вам этот опыт. Если вы будете достаточно расслаблены, то с большой долей вероятности фильм вас возбудит, и вы перейдете к практике. Но это не обязательное условие — может вы просто обсудите свои эмоции, посмеетесь и ляжете спать. Объясни парню, что совместный просмотр не обязательно подразумевает секс и что если кому-то из вас станет некомфортно, фильм можно выключить в любой момент и попробовать в другой раз. Иногда к порно нужно привыкать постепенно, ведь мало кто из нас наблюдает такие сцены каждый день по пути на работу или за обедом.

Следите за реакцией друг друга

Порнография может вызвать разные эмоции: сблизить вас или наоборот закрыть друг от друга. Не игнорируйте признаки дискомфорта партнера. Если он чувствует себя неловко или раздражен, лучше выключить фильм, а не ждать, что он сам поборет негативные эмоции. То же самое касается и тебя — не вынуждай себя терпеть дискомфорт и подавлять неприятные ощущения.

Следите за своей реакцией

Если негативные эмоции подавлять не нужно, то с остальными лучше быть поаккуратней. Порно запросто может развить в партнере комплексы, поэтому щадите чувства друг друга. Не стоит слишком бурно восхищаться физическими данными или природным обаянием актера, особенно если твой парень ни капли на него не похож. Старайтесь не сравнивать вашу сексуальную жизнь с киношной, лучше сконцентрироваться на том, что вы можете позаимствовать для собственных постельных сцен.

Не забывайте про юмор

Самый верный способ избежать чувства неловкости и разрядить обстановку — относиться к происходящему с юмором. Смех сблизит вас, настроит на позитивный лад. Порно — это не лучший жанр для серьезного и вдумчивого просмотра, так что вы просто обязаны провести время весело.