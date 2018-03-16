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Фото со свадьбы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой обсуждают в Сети
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Фото со свадьбы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой обсуждают в Сети 

Passion.ru 23 часа назад
Фото: Passion.ru
Вчера, 15 марта, в блоге радиоведущей Аллы Довлатовой, были опубликованы фотографии со свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.
«15 марта — День отмечен двумя очень интересными свадьбами. В 1964 году в этот день поженились кинозвезда Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. А через 30 лет в России состоялась не менее интересная свадьба. В Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота (теперь Английская набережная) зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак и в Санкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом Легендарном Дворце Бракосочетаний N1 и, хоть это было в 2007 году, там попрежнему все сотрудники с придыханием и гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа…», — вспоминает звезда.
Фото вызвали ажиотаж в Сети. СМИ обсуждают отношения пары, а поклонники звезд отмечают, как сильно изменилась Алла Борисовна.
Фото: instagram, globallookpress
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