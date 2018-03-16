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«Зимние» пары рискуют расстаться весной
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«Зимние» пары рискуют расстаться весной 

МедикФорум 23 часа назад
Фото: МедикФорум
Психологи рассказали о наблюдаемом ими феномене: по их словам, весной возрастает количество расставаний у так называемых «зимних» пар.
Эти пары называются так из-за того, что их отношения начинаются и набирают силу в холодное время года. По словам специалистов, многие люди вступают в отношения зимой, чтобы не ощущать эмоционального гнета, который ощущается с наступлением холодов и уменьшением светового дня, пишут «OaNews».
Спасаясь от депрессии и одиночества, они обзаводятся партнерами, но когда холода проходят, пытаются освободиться для новых чувств, предостерегли психологи.
«С наступлением теплой и солнечной погоды человек становится более счастливым за счет усилившейся выработки серотонина, при этом у него исчезает потребность быть рядом с человеком, который не разделяет его эмоций», — рассказали ученые.
Как выяснил МедикФорум, несмотря на солнце и тепло, не все испытывают весной душевный подъем. Явление весенней депрессии не редкость: почти 28% женщин и 18% мужчин в возрасте от 26 до 60 лет испытывают тяжелые для них колебания настроения во время весенней метеоадаптации организма.
Такой упадок самочувствия связан с тем, что человек к весне расходует запасы витаминов, а также с изменениями в производстве гормонов из-за климата и изменений светового дня.
Если в паре одному весной хорошо, а другому — грустно в связи с функциями мозга, отношения могут быстро прекратиться.
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