Джош Дюамель прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Гарнер

Пару месяцев назад все только и делали, что обсуждали новый голливудский роман: по слухам, Дженнифер Гарнер сблизилась с бывшим мужем Ферги Джошем Дюамелем во время работы над фильмом «С любовью, Саймон». Еще бы такая новость не взорвала интернет: ведь после развода с Беном Аффлеком Джен совершенно однозначно заявила, что больше не видит себя в отношениях ни с одним мужчиной, настолько она в них разочаровалась!

Разумеется, ни Джош, ни Дженнифер тогда не прокомментировали слухи о своем романе, но на днях в интервью зарубежному изданию Джош наконец рассказал, почему его видели рядом с домом Гарнер. «Я ездил к Дженнифер пару раз, чтобы спросить совета. Она невероятная женщина. Правда, она очень-очень мудрая. И намного веселей, чем кажется на первый взгляд».

А вот на прямой вопрос о том, правда ли, что их отношения можно назвать не только дружескими, Дюамель элегантно свернул с темы. «Меня удивляет, что порой пишут о нас в прессе. Это вообще законно? Но я стараюсь не комментировать происходящее. Это часть шоу-бизнеса. Мы находимся в цирке, и это тоже часть представления». Впрочем, судя по последним источникам, сейчас у Дюамеля уже совсем другой роман — с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес, бывшей девушкой Криштиану Роналду . Пара познакомилась накануне Суперкубка в этом году и теперь с удовольствием проводит время вместе. Так что, возможно, Джош советуется с Гарнер как «с очень мудрой женщиной» не только по рабочим вопросам.

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