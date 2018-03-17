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Телефон Джиджи Хадид взбудоражил пользователей Сети
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Телефон Джиджи Хадид взбудоражил пользователей Сети 

Журнал ОК! 22 часа назад
Недавно Джиджи Хадид впервые появилась на глазах публики и в объективах папарацци после расставания с музыкантом Зейном Маликом. Поклонники обратили внимание на то, что модель не только стильно одета, но и выглядит счастливой и много улыбается. Однако позже фанаты обратили внимание на телефон Джиджи, который она несла в руке, и у них появился новая тема для обсуждения — наклейка на смартфоне супермодели. На обратной стороне телефона красуется надпись «социальные сети вредят вашему здоровью».
Поклонники сразу связали эту надпись с недавним расставанием Джиджи и Зейна. Пара распалась после двух лет отношений. Причиной послужили разные графики знаменитостей.
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