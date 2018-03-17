В постели с вашим мужем: записки любовницы

Автор провокационных книг и блогер Ника Набокова раскрывает правду об изнанке неверности.

Таким, как я, оборачиваются вслед и тихо перешептываются за спиной. В приличном обществе, как правило, улыбаются, но стоит отойти — поджимают губы и многозначительно кивают. Что странно, ведь если бы я жила веке так в 18-м, мой социальный статус носил бы гордое название «фаворитка короля». Включая все привилегии в виде реверансов, фрейлин, бриллиантов и увлекательных интриг.

В наше же время все гораздо прозаичнее. Я — любовница! Честно говоря, всю жизнь я не особенно мечтала об этом статусе и, прямо скажем, к нему старательно не готовилась. У меня были несколько другие цели и планы, в которые категорически не вписывались запутавшийся в собственных метаниях мужчина, его жена и дети.

Более того, любовниц-то я всегда осуждала и даже презирала — как это гордости вообще у бабы нет, с чужим-то мужиком путаться. Но случилось так, что к 30 годам, будучи уже умной, довольно опытной и даже в каких-то вопросах мудрой женщиной с браком за плечами, я вдруг нашла себя посреди чужой семьи, и за одно сюжет для целой книги «В постели с твоим мужем».

Подозреваю, что барышень, принадлежащих к отряду жен, уже начало мутить, и руки сами тянутся бросить это чтиво со словами из серии «кирзовыми сапогами в чужую семью», «будут проблемы с яичниками». Спокойно, дамы, мне есть что рассказать и вам.

Карма любовницы

Вообще, если проанализировать, «карма любовницы» преследовала меня с первого класса школы. Тогда подлый Гришка дурил голову мне и Алене с третьей парты. Я его, кстати, честно любила класса до пятого. Потом был Игорюша. Мы с ним дружили. Он встречался с Дашей. А я была в него тайно влюблена. Но скрывала и дружила. Целых три класса. После окончания школы мы с ним переспали, и я перестала отвечать на звонки. Звонил он еще три года. Дашу, кстати, бросил.

Реальная эмоциональная жесть случилась в 21 год. Я прямо серьезно влюбилась в мальчика, да и он в меня. И такая романтика, и рассветы на балконе, и невероятный, ну по меркам 21 года, секс до утра. А потом — опа: «У меня есть девушка». Полгода рыдала. А он ходил кругами. Какие-то письма, звонки, предлоги. Гордая, я была неприступна. И зареклась, что больше вот никогда.

«Больше никогда» случилось лет через пять. Я уже была замужем, он жил гражданским браком с девушкой. И влюбленность захлестнула нас прямо на рабочем месте. Тайные свидания, встречи на конспиративных квартирах, долгие прогулки с собакой, чтобы поговорить по телефону, пылкие признания. Любовь в лучших традициях Ромео и Джульетты. Все, кстати, могло получиться, если бы мы не тупили с разрывом в официальных отношениях. В итоге, кстати, и он, и я разошлись со своими партнерами, но несколько позже актуального срока. И конечно, снова «больше никогда» и «чтоб еще раз», да в двойные игры.

Правильно говорят — не зарекайтесь. Потому что через три года, аккурат под 30 лет, со мной случился он. Женатый, с тремя детьми и, разумеется, ну прямо мой человек. Почему мужчины изменяют? Когда-то он женился на своей супруге по любви. Сейчас, конечно, наш герой может рассказывать разное про «залет», жестокий мир и «упал, очнулся, кольцо», но с высокой долей вероятности тогда он к девушке питал нежные чувства и вел под венец с целью прожить долгую счастливую жизнь.

Дальше, видимо, в какой-то момент что-то пошло не так, и оказалось, что и жизнь не такая уж счастливая, и участники процесса претерпели некоторые трансформации. Нет, я сейчас не про засаленный халат, бигуди или 30 килограммов лишнего веса. Если бы все было так просто, любовные треугольники не случались бы.

Может быть, она не успела за его развитием, или, наоборот, он оказался где-то внизу, или им обоюдно перестало быть интересно вместе, или они слишком переключились на «мы семья» и забыли о «мы влюбленные». Итог один: раньше было круто, потом стало не очень.

И вроде как уже понятно, что «лошадь сдохла, слезь», но люди упорные. И им кажется, иногда на бессознательном уровне, что все еще может ожить. Причем само. Почему он не уходит от жены? Казалось бы, что может быть проще? Не любишь жену, не пылаешь к ней страстью, тайно мечтаешь, чтобы сама уже все поняла и сделала роковой шаг, — уходи. Будь мужиком, собирай волю в кулак и рули к прекрасной нимфе, которая уже все плинтусы обгрызла в ожидании. Но что-то постоянно мешает.

Я придерживаюсь мнения: не уходит, потому что не хочет. Ну нет тут никаких других объяснений. Прикрывать это «не хочу» можно чем угодно. Бедными страдающими детишками, внезапными смертельными недугами жены и всех родственников, проблемами на работе, грядущим цунами и угрозой глобального потепления.

На самом деле, как ни крути, за всей заботой об окружающем мире стоит лишь внимание к собственной персоне. И стремление сделать лучше для себя. Мы, кстати, все такие. Расставание — это всегда больно и печально. Даже если оно происходит по твоей инициативе, нельзя не переживать по этому поводу. Если мужчина не моральный садист, то вполне логично, что он не хочет смотреть на чужие слезы, сопли, мучения.

Для большинства из нас мини-потрясение — передвинуть в комнате шкаф или диван. Что уж говорить о разрыве отношений и устоявшегося быта длиною в некоторое количество лет. Но признаться в том, что ты продолжаешь держать в аду двух женщин, просто потому что избегаешь лишних переживаний, нельзя, так как в этом случае ты злостный эгоист.

Никто из нас не хочет быть плохим

Мужчина, уходящий из семьи, априори плохой для всех. Для общества, которое качает головами, для ревущей белугой жены, для детей, грустно смотрящих в окно в ожидании папочки. Но главное — то, что он ужасен для самого себя. Когда-то любимая, а сейчас близкая и родная женщина страдает, у детей, не дай бог, останется травма, коллеги смотрят со смесью зависти и осуждения. За всеми громкими речами про «ответственность за детей», «долг перед женой», «мужскую роль в семье» стоит лишь одно: «Я не хочу быть плохим».

Если бы был вариант, в котором сразу после того, как он объявляет о своем уходе, все становились счастливы и радостно помогали собирать чемодан, а потом каждую субботу ждали на дружественные пироги — он бы ушел сразу и не задумываясь. Есть такая хорошая поговорка: «Ты хочешь быть прав или счастлив?» Я в свое время плюнула на правоту и правильность и выбрала быть плохой, но счастливой. И по сей день всегда делаю так.

Розовый мир любовницы

Тебе будут усиленно внушать, что существуете вы с ним в особом мире. В нем нет вранья, нет общественного мнения и всех этих странных условностей типа знакомства с родителями и друзьями, совместного быта и отпусков. Вы и ваша любовь выше всего этого. Есть только ты и он. Ну и прекрасные единороги, которые жуют изумрудную травку на берегу алмазных озер.

И вы должны тщательно беречь этот мирок. От ссор, обид, требований и прочих женских пакостей. В этом мире свое течение времени. И ты должна к этому привыкнуть. Три часа идут за час, поэтому вовремя приезжать никогда не надо. Слова и словосочетания типа «скоро», «сейчас буду», «на подъезде» несут совсем не такой смысл, как в жизни всех этих странных простых людей. Иногда «скоро» может характеризовать период от суток до трех дней, «перезвоню через секунду» — пару-тройку часов, а в случае с зелеными человечками — день-два.

Вообще, какое значение имеют все эти жалкие часы и дни по сравнению с вечностью вашей любви?! Кстати, «скоро» вообще станет вашим любимым словом. У вас скоро будет полноценная семья и дом, он скоро разведется, очень скоро вы поедете в романтический отпуск и т. д.

Уходят ли мужчины к любовницам? Уходят. Не скажу, что прямо каждый второй, но многие. Как правило, процесс этот для них весьма мучительный. Вопрос только в том, что потом делать с этим бесценным приобретением. Остаются ли мужчины в семьях после бурного романа на стороне? Остаются. Но вопрос относительно счастливого будущего ровно такой же, как и в предыдущем абзаце.