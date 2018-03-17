С чистого листа: звездные пары, которые снова сошлись после расставания 

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Джастин Бибер и Селена Гомес Селена Гомес и Джастин Бибер Селена Гомес и Джастин Бибер Хлоя Грейс Морец и Бруклин Бекхэм Бруклин Бекхэм и Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец и Бруклин Бекхэм Деми Ловато и Уилмер Вальдеррама Уилмер Вальдеррама и Деми Ловато Уилмер Вальдеррама и Деми Ловато Орландо Блум Кэти Перри Кэти Перри Бехати Принслу и Адам Левин Адам Левин и Бехати Принслу Адам Левин и Бехати Принслу с дочкой Меган Фокс и Брайан Остин Грин Меган Фокс и Брайан Остин Грин Меган Фокс и Брайан Остин Грин Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Роуз Лесли и Кит Харингтон Роуз Лесли и Кит Харингтон Кит Харингтон и Роуз Лесли Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году. Дружеские отношения бунтарки и милого парня быстро переросли в романтические, и спустя три года пара объявила о помолвке. До свадьбы тогда дело не дошло. Влюбленные расстались в 2013 году, объяснив это тем, что они еще слишком молоды и двигаются в разных направлениях. Поклонники пары не теряли надежду на их воссоединение, и в 2016 году Майли и Лиам снова сошлись. Вероятно, поняв смысл поговорки «Счастье любят тишину», Сайрус и Хемсворт стали реже выходить в свет вместе и делиться подробностями романа в соцсетях. В начале этого года в СМИ появилась информация о том, что влюбленные тайно поженились, однако никаких комментариев они не давали. Селена Гомес и Джастин Бибер История любви Селены Гомес и Джастина Бибера началась еще восемь лет назад. За все то время, что пара была вместе, они то расходились, то снова сходились. В итоге спустя четыре года таких нестабильных отношений они решили окончательно расстаться. После этого Джастин искал утешение в компании красоток-моделей, а Селена закрутила роман с The Weeknd. Их отношения вполне могли бы перерасти в нечто серьезное, ведь музыкант планировал сделать возлюбленной предложение. Однако неожиданно для всех Гомес рассталась с The Weeknd, а на следующий день после этого папарацци застали ее и Джастина во время дневной прогулки. С тех пор влюбленные снова вместе, несмотря на то, что родные певицы явно против их союза, особенно мама Селены. Именно из-за того, что она недовольна отношениями дочери, пара решила, по слухам, на время расстаться. Но это не окончательный разрыв. Хлоя Грейс Морец и Бруклин Бекхэм Пожалуй, одна из самых милых пар Голливуда Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм прошли сложный путь, дабы понять, что им суждено быть вместе. Когда они начали встречаться, Бруклину было всего 15 лет, а Хлое — 17. Они жили на две страны — Америка и Великобритания, и это негативно сказывалось на их отношениях. К тому же за ними постоянно следили папарацци, что только усугубляло ситуацию. Все это привело к расставанию. Но ненадолго. Спустя год Бекхэм-младший уехал учиться в Нью-Йорк, где живет Морец. Влюбленные решили начать все сначала и сейчас наслаждаются друг другом, не стесняясь показывать своих чувств поклонникам. — написала Хлоя в своем Instagram. Певица Деми Ловато и актер Уилмер Вальдеррама тоже не раз испытывали свои отношения на прочность. Они начали встречаться в 2011 году, а спустя четыре года в СМИ появились слухи о том, что влюбленные планируют связать себя узами брака. До свадьбы, к сожалению, дело не дошло. Пара рассталась, о чем лично сообщила своим поклонникам, опубликовав длинный пост в Instagram. — написали они. Однако в прошлом месяце папарацци застали экс-влюбленных за ланчем в Лос-Анджелесе. С тех пор фанаты пары уверены: Деми и Уилмер дали своим отношениям еще один шанс. Кэти Перри и Орландо Блум Кэти Перри и Орландо Блум познакомились на after party премии «Золотой глобус» в 2016 году, а уже через пару недель начали встречаться. Их отношения развивались более чем стремительно. Они много путешествовали, вместе ходили на светские мероприятия и проводили семейные праздники, а Блум даже познакомил Перри со своим сыном Флинном. Однако спустя год влюбленные расстались, о чем решили сообщить во всеуслышание. — сообщили они. Дружеские отношения и общение привели к тому, что Кэти и Орландо снова сошлись в январе этого года. Папарацци поймали их во время романтического отдыха на Мальдивах, а после застали на прогулке в Праге. Сами влюбленные свой роман до сих пор не прокомментировали. Адам Левин и Бехати Принслу Солист группы Maroon 5 Адам Левин встретил свою настоящую любовь, супермодель Бехати Принслу в 2012 году. Однако для того, чтобы окончательно понять, что она действительно та самая, музыканту потребовалось некоторое время. В 2013 году пара рассталась, и Левин закрутил роман с другой моделью Ниной Агдал. Но эти отношения ни к чему не привели, ведь Адам осознал, что его сердце полностью принадлежит только Принслу. Музыкант вернулся к возлюбленной, они поженились, а спустя год после этого у них родилась дочь. Вот уж кто действительно серьезно работал над своими отношениями, так это Меган Фокс и Брайан Остин Грин. Они начали встречаться в 2004 году, а в 2007-м актер сделал любимой предложение. Меган согласилась, но спустя некоторое время передумала, так как посчитала себя слишком юной для брака, ведь ей был 21 год. Фокс и Грин расстались, но вскоре опять сошлись. В 2010 году Брайан решил снова попытать счастье и во второй раз сделал Меган предложение, и она ответила «да». Спустя пять лет брака и двоих детей актриса вдруг подала на развод, что стало абсолютной неожиданностью для всех. Но разрыва отношений удалось избежать. Как выяснилось позже, Фокс забеременела, поэтому супруги решили во чтобы то ни стало спасти брак, и им это, к счастью, удалось. — заявлял ранее Брайан. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Джастин Тимберлейк и Джессика Бил познакомились на вечеринке в честь премии «Золотой глобус» в 2007 году. Как признавались сами влюбленные, в их встрече не было ничего «звездного», они просто встретились и разговорились, как обычные люди. Джастин и Джессика пытались скрывать свои отношения, но это плохо получалось, поэтому они решили официально объявить себя парой и стали выходить в свет вместе. Однако спустя четыре года их идеальные отношения уже буквально висели на волоске. Ходили слухи, что у Тимберлейка роман с актрисой Оливией Манн, но это не подтвердилось. В конечном счете пара рассталась. Благо всего на пару месяцев. Джессика и Джастин вновь встретились на одном из благотворительных вечеров, а спустя год тайно поженились. Сейчас у супругов подрастает двухлетний сын Силас Рандалл. Кит Харингтон и Роуз Лесли Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились во время работы над сериалом «Игра престолов». Они играли влюбленную пару. Романтические отношения на экране переросли далеко за пределы съемочной площадки. Кит и Роуз начали встречаться в 2012 году, однако спустя год расстались. Но на этом их история не закончилась. Пара снова возобновила отношения в 2014-м и снова рассталась спустя пару месяцев. В 2016 году папарацци застали экс-влюбленных за ужином в одном из ресторанов Лондона, а после стало известно, что они снова вместе. В сентябре прошлого года Кит и Роуз объявили о помолвке. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Текст:Валерия Яковлева Фото:Global Look Press, East News