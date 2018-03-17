Юлия Ковальчук рассказала, как пришла в форму после родов

Не так давно певица Юлия Ковальчук показала свою фигуру в купальнике. Поклонники восхитились великолепной физической формой молодой мамы. Некоторые подписчицы артистки высказали мнение, что звезда прибегла к помощи фотошопа или, на худой конец, просто выставила старую фотографию, ведь в кадре она в старом купальнике. Но Юлия опровергла эти высказывания.

Певица снова поделилась снимком в бикини. Девушка заявила, что купальник старый, потому что в отпуске она вообще не планировала загорать — Юлия проводит время в Европе — и взяла его только на всякий случай. А фотошопом она не пользуется, и ее идеальная фигура — это результат тщательной ежедневной работы.

Певица рассказала, что начала приводить себя в форму сразу же после рождения дочки. Сначала она выполняла дыхательные упражнения, чтобы кожа на животе начала восстанавливаться. После девушка качала пресс и много времени тратила на пешие прогулки, часто с дочерью на руках. «В форму начала приводить себя сразу после рождения! Не фанатично! Но по чуть-чуть каждый день. И до сих пор считаю, что кое-что ещё нужно подтянуть», — написала звезда. Также девушка добавила, что всем, кто хочет прийти в форму, нельзя есть много мучного.

Поклонники поблагодарили Юлию за советы и добавили, что она великолепная мама и замечательная жена. Ведь редко когда девушкам удается успевать одновременно заниматься с ребенком, уделять время мужу и совершенствовать себя.