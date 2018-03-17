Резо Гигинеишвили забывает о дочери: бывшая жена режиссера воспитывает Марию в Америке

История любви

Резо Гигинеишвили раньше охотно вспоминал первую встречу с юной Кочетковой. Это произошло в Феодосии, где Настя была на гастролях, а Федор Бондарчук снимал фильм «9 рота». 23-летний Резо был вторым режиссером «9 роты». Съемочная группа пришла на концерт «Фабрики звезд 4» — там Резо Гигинеишвили впервые увидел Настю. «Она мне очень понравилась. После этого мы с ней долгое время не виделись, но нам друг о друге постоянно напоминали друзья», — рассказывал в интервью режиссер.

На одном из московских концертов на сцену к Кочетковой с букетом цветов поднялся Резо, потом пригласил симпатичную девушку в кино, начал ухаживать и быстро завоевал сердце юной Анастасии . Выпускник режиссерского факультета ВГИКа повлиял на формирование вкусов Кочетковой. Резо читал ей стихи, приучал смотреть хорошее кино, слушать не только хип-хоп… Под влиянием Гигинеишвили Кочеткова позже отправится учиться во ВГИК.

Вскоре Анастасия переехала к Резо в его небольшую квартиру на Ярославском шоссе. Училась быть хорошей хозяйкой — готовила, убирала, успевала ездить на гастроли. Когда пара только начинала жить вместе Гигинеишвили еще не был известным режиссером. А вот Настя Кочеткова привыкла к комфорту, так как у нее обеспеченная семья: мама — архитектор, папа — известный юрист.

Свадьба Анастасии Кочетковой. Фото: globallookpress.com Позже, когда у Резо начались съемки, ему сняли служебную квартиру на Мосфильмовской, куда и переехали молодые. Потом Анастасия заскучала по родителям — переехали в их большую и уютную квартиру… А потом 17-летней невесте Гигинеишвили сделал красивое предложение, она ответила согласием, а во время медового месяца пара узнала, что у них будет ребенок.

Счастливые Анастасия и Резо. Фото: globallookpress.com Крестной мамой Маши Гигинеишвили стала школьная подруга Насти Кочетковой, а крестных отцов было трое (оператор Максим Осадчий , друг Резо Ираклий и друг Бачи).

Сразу после рождения дочери Маши, Анастасия начала готовиться к съемкам в фильме «Жара» — быстро похудела. В 2006-м году фильм «Жара», в котором Резо Гигинеишвили был сценаристом и режиссером вышел на экраны. В то время Настя рассказывала в интервью, что муж по ночам вставал к дочери — укачивал, менял памперсы…

А вскоре все изменилось: супруги друг от друга отдалились, возникали скандалы. Кочеткова рассказала в интервью, что муж начал изменять, все чаще уезжал на съемки, «забывал» о жене.

Новая жизнь

Фото: globallookpress.com Настя читала в телефоне у мужа любовные смс-сообщения, были среди них послания от женщины по имени Надежда . Позже Кочеткова узнает, что у супруга роман с Надеждой Михалковой. Кочеткова и Гигинеишвили развелись. Резо женился на Надежде Михалковой в 2010 году, пара венчалась, у них родились дочь Нина и сын Иван.

Анастасия тяжело переживала развод — пять лет страдала. Конечно, после развода Кочеткова занялась воспитанием ребенка, записью альбома, съемкой клипов, учебой… Но от грустных мыслей и депрессии это не спасало. Рядом были родители, которые помогали и поддерживали. Благодаря их советам, Кочеткова решила начать новую жизнь и переехала в Америку. Там поступила учиться в New York Film Academy — Анастасия осваивает профессию режиссера. Во время учебы встретила мужчину, который завоевал ее расположение, а вскоре сделал предложение.

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Теперь 29-летняя Анастасия счастливо замужем за 26-летним Мигелем — пара планирует венчание. Мужчина работает — обеспечивает семью и зарабатывает себе на оплату обучения. Муж Насти стал другом для ее дочери — девочке сейчас 11 лет. Маша называет Мигеля «папа-американо», Миша. Но это дружеское общение, Мигель помогает Марии с математикой и другими школьными предметами.

Но Анастасия надеется — родной отец девочки будет чаще видеться с ребенком, участвовать в жизни дочери. Девочка переписывается с Резо. Она любит папу, а Анастасия рассказывает дочери, что и папа ее любит. Кочеткова переживает, что бывший муж редко находит время на встречи с дочерью. В интервью журналу «Караван истории» Анастасия рассказала: «У меня болит душа за дочь. Недавно Резо был в Америке, с Анджелиной Джоли сфотографировался, а навестить Машу времени не нашел». Бывшая жена Гигинеишвили призналась, что когда Маша жила в Москве, отец тоже виделся с девочкой редко. Анастасия права: папа один и навсегда останется папой. Даже если пока не находит возможности чаще видеть ребенка…

…Полгода назад официально распался второй брак известного режиссера Резо Гигинеишвили и актрисы Надежды Михалковой. Пара прожила в браке семь лет, после развода Гигинеишвили старается проводить свободное время с дочерью Ниной и сыном Иваном. Мужчина хотел сохранить союз, но отношения дали серьезную трещину, поэтому Михалкова подала на развод. В прессе обсуждали информацию о том, что у Резо Гигинеишвили новый роман.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1429319496182764052_174283212"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0203125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0203125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);