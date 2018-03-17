Мистер Биг из «Секса в большом городе» перестал стареть

В свои 63 года Крис Нот выглядит лучше сорокалетних.

Актер сыграл более 50 ролей, но главным образом прославился благодаря своему герою мистеру Бигу, то есть мужчины мечты Кэрри Брэдшоу «Секс в большом городе». Сериал закончился в 2004 году, а Крис все еще мужчина мечты многих женщин. Доказательство тому — недавнее появление Нота в эфире шоу This morning. Стоило программе опубликовать свежие снимки актера в социальных сетях, как поклонницы засыпали его комплиментами. В свои 63 года, а Крису именно столько, он выглядит куда лучше многих сорокалетних.

Крис с женой

Фанатки со всего мира пытаются понять, в чем же его секрет. Почему годы идут, а Крис как замороженный? Кончено, как и любая знаменитость, он следит за собой, и, видимо, гены ему достались хорошие, но все-таки девушки подозревают, что дело тут в другом. Молодит красавца любовь. Нот, как и его герой в «Сексе в большом городе», не спешил остепениться, он женился только в 2012 году на своей давней подруге, канадской актрисе Таре Линн Уилсон, с которой встречался целых восемь лет до свадьбы. Таре всего тридцать шесть, то есть она почти на тридцать лет моложе мужа и в принципе годится ему в дочери. Однако если не знать точный возраст, то нельзя и подумать, что у супругов такая большая разница, потому что Крис на свой возраст никак не тянет.

Увы, но не всем звездам «Секса в большом городе» так повезло с генетикой, как Ноту.

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