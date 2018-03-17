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Чем пикап опасен для мужчин
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Чем пикап опасен для мужчин 

Умная 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Правила съёма: Метод Хитча"
Многие женщины наслышаны о так называемых «пикаперах» — мужчинах, которым не нужно ничего, кроме быстрого соблазнения. В русской части интернета существует целое множество порталов, в которых мужчины делятся различными тактиками завоевания. Но чем пикаперство может быть опасно для самого мужчины?

Для чего становятся пикапером?

Основная причина — желание «легкой добычи». Если мужчина самоутвердиться, получив несколько телефонных номеров девушек, то намного проще заучить пару-тройку приемов и иметь возможность «склеить» любую, которую он пожелает. Так в идеале выглядит их план.

Кто интересуется пикапом?

На самом деле же схемы пикаперства ориентированы на молодых парней, у которых по тем или иным причинам не получается найти себе пару — а гормоны тем временем бушуют. Молодой парень, которому не слишком везет на отношения, увидев объявление о курсах, которые обещают обучить «кинестетике» — части пикаперства, основанной на тактильных приемах — или соблазнению за 3 дня, конечно, захочет их пройти. Ведь мы стремимся искать корень проблемы не в самих себе, а в окружающих.

Как это работает в реальности

Подобные курсы, системы и форумы работают по принципу сект — человеку с низкой самооценкой внушают, что все женщины одинаковы, и потому не стоит утруждать себя построением отношений. Лучше выучить «проверенные» фразы, которые «гарантированно работают» — и затем хвастаться в тематических сообществах, сколько номеров телефона удалось получить на этот раз. Личность женщины обесценивается, и важным является лишь то, сколько номеров телефона пикаперу удалось получить на этот раз. Для таких мужчин важно лишь количество случайных знакомств, а не умение построить прочные взаимоотношения.
Да и отношения на одну ночь из таких знакомств вытекают далеко не всегда — зачастую сам процесс «охоты» увлекает сильнее, а иллюзия богатого выбора приводит к его обесцениванию.
Пикапер, увлеченный своей «игрой», избегает серьезных отношений — и в результате не знает, что делать, когда в них возникает потребность. Понимание того, как строятся связь в паре, является ключом к построению союза двух поддерживающих друг друга людей. Люди, находящиеся в длительных отношениях, меньше нервничают и зачастую занимаются более качественным сексом, постепенно подстраиваясь друг под друга.
Стоит понимать, что различные курсы, обещающие решение проблем с противоположным полом, не дадут мгновенного результата; обычно проблема лежит не в окружающих людях, а в самом человеке. Работайте над собой, и никакие курсы вам не понадобятся.
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