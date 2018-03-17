«Она ему в дочки годится»: Венсан Кассель женится на Тине Кунаки

Поклонники актрисы Моники Беллуччи обеспокоены — они заметили помолвочное кольцо на пальце Тины Кунаки, новой возлюбленной ее бывшего мужа Венсана Касселя . Пока нет официальных подтверждений тому, что актер сделал предложение 20-летней девушке-модели, но в их отношениях царит идиллия, потому мало кто удивится, если пара вскоре сыграет свадьбу.

Поводом для разговоров о том, что 51-летний Венсан Кассель женится на Тине Кунаки, которая годится ему в дочери, стала ее фотография. Девушка опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором можно увидеть, что ее безымянный палец украшает кольцо с бриллиантом. Венсан Кассель прославился не только своими заметными ролями в кино, но и браком с коллегой — актрисой Моникой Беллуччи. Они 14 лет прожили вместе, у них двое детей. В интервью итальянская красавица не исключала того, что может воссоединиться с мужем, но, как видим, этого не случилось.

Кассель всячески демонстрирует гармонию в новых отношениях, отмечая, что не смог бы жить без любви, он также подчеркивает, что ищет приключения, без которых жизнь кажется ему скучной. О романе Венсана и Тины стало известно летом 2015 года, когда фотографам удалось заснять влюбленных, отдыхавших на Ибице. Они вместе появились на публике только через год — на вечеринке Victoria’s Secret. А в начале 2017-го Кунаки начала добавлять в свой микроблог Инстаграма фото с возлюбленным.

Подписчики обсуждают возможную свадьбу актера и модели: «А что? Оригинальная парочка!» «Она такая красотка. Зачем ей пожилой актер?» «У них страсть такая! Хотя она ему в дочки годится».

«Моника рыдает? Явно бывший муж не намерен к ней возвращаться». «Белуччи жаль, она двоих детей от него родила, а так все вышло…» «Совет да любовь или то ли еще будет?»

Венсана Касселя часто обсуждают в негативном ключе, отмечая его несовершенные внешние данные. Тем не менее даже недоброжелатели не могут отрицать наличие у французского актера яркой харизмы, которая обеспечила ему многочисленные роли в кино и видна в его фотосессиях для глянцевых изданий.