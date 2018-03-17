Почему женщины хотят быть отшлепанными

Согласно опросу Левада-центра , обсуждение секса — главное табу в российских семьях. О сексе внутри семейного круга готовы поговорить только 33% опрошенных (в том числе и тет-а-тет с партнером). Второе место в списке табуированных тем занимает проблема самоубийства (согласны обсудить с близкими 15% опрошенных), а третье — тяжелые болезни (7% не против поговорить об этом в семье).

В то же время в России тираж раскупленных печатных копий «50 оттенков серого» давно перевалил за 100 тысяч. Издательство «Эксмо» подчеркнуло, что роман очень тепло восприняли читательницы. Популярность романа о БДСМ в России говорит о тайном интересе к запретному плоду вопреки табуированности темы. Разберемся, почему женщинам нравится виктимность в сексе, где корни женской любви к подчинению и нормально ли хотеть унижения.

Социолог Левада-центра Борис Дубин сказал Снобу: «Россия — страна репрессированного тела». Здесь сексуальными фантазиями делиться не принято, тем более, если они касаются игрового изнасилования, связывания или шлепков. На женских форумах то и дело звучит вопрос: «Правильно ли, что я позволяю ему быть грубым?!» На деле, мазохизм — не отклонение. Это природа.

Впервые о феномене женского мазохизма и склонности к роли жертвы заговорил Фрейд. Он считал, что женщину социально подавляют, заставляя ее примерять на себя маску пассивной Прекрасной Дамы. Это провоцирует «образование сильных мазохистких побуждений». Согласно Фрейду, мазохизм — «поистине женское извращение».

“Многие женщины любят шлепки во время секса, потому что это защитный механизм сексуализации. Вместо того, чтобы переживать травму по поводу избиения в детстве или других обид, женщина превращает боль в источник сексуального удовольствия. Так работает защитный механизм сексуализации, ” — комментирует Анна Загубера, клинический психолог.

Однако собственные потребности часто вызывают страх и чувство вины. Российское общество все еще консервативно: в школах до сих пор дискутируют необходимость сексуального просвещения и разговоров о сексе с учениками. Табу на «это» рождает ощущение стыда от фантазий.

“Существует категория женщин, которых с детства приучили считать секс пороком, — рассказывает психолог и сексолог Татьяна Кан, — Тогда на помощь приходит доминирующий мужчина. При других обстоятельствах, там, где присутствует женская инициатива и взаимные ласки, такие женщины просто не могут получить удовольствие из-за внутренних запретов. Все, на что они способны в сексе — подчиняться. ”

Российский психиатр Валерий Лейбин предположил, что сама биология развивает в женщине мазохистские черты. Всю жизнь девочка вынуждена мириться с неизбежной болью: первая менструация, потеря девственности, роды. Но при этом потеря девственности связана с любовью мужчины, а роды — с появлением ребенка, что по-прежнему составляет для многих женщин смысл существования и высшую радость.

Роль виноватой женщине отводят христианские мыслители: менструация становится символом принятия на себя тяжести первородного греха Евы. Также накладывается запрет на сексуальное удовольствие: любые позы, кроме миссионерской, считали грехом. Например, те, кого застигали врасплох в «греховной позе», сурово карались в средневековой Европе: в лучшем случае нужно было поститься и читать Ave Maria сотню раз, в худшем — провести три года в покаяниях без права причастия.

“В первую очередь это связано напрямую с физиологией, — отвечает Татьяна Кан, — Половые органы находятся в непосредственной близости от ягодиц: благодаря шлепкам кровь приливает к гениталиям. Второй аспект психологический. Сегодня женщина в социуме не ограничена домом и детьми, она делает карьеру. Только в спальне мужчина может вернуть себе роль лидера, а его партнерша — расслабиться. Секс по сути — акт агрессии. Мужчина, демонстрирующий власть над женщиной, выглядит в ее глазах сильным самцом. Половой инстинкт во всех нас пробуждает животное начало. ” «В сексуальной жизни нет категорий хорошо/плохо, можно/нельзя, — комментирует Анна Загубера, — Границы дозволенного определяются в каждой паре индивидуально по взаимному согласию» В то же время элементы БДСМ существовали в человеческой культуре со времен античности: известны порки спартанских мальчиков перед жителями города и упоминание подчинения в древнеиндийской Кама Сутре как способе получить сексуальное удовольствие. Итак, с древних времен садомазохизм в разной степени присутствовал в сексуальной и даже повседневной жизни. Так почему же женщинам так нравится чувствовать себя униженно и получать шлепки?

Так что не спешите опасаться за свое психическое здоровье: садомазохистские элементы не выходят за пределы нормы, пока не становятся единственным способом сексуальной разрядки. Все в полном порядке, если вы можете получить удовольствие от близости с партнером помимо прогулок на цепи и с кляпом по рту по квартире.