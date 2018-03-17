5 неожиданных развязок предыдущих сезонов шоу «Холостяк»

Шоу «Холостяк» на российском телевидении идет уже несколько лет. Его американский аналог популярен у телезрителей больше десяти лет, а потому есть все шансы, что и наши холостяки буду долго искать любовь. Но если на Западе дело чаще всего заканчивается свадьбой, то у нас не отыграли ни одну.

5 сезон Холостяком пятого сезона стал 32-летний актер Илья Глинников , знакомый многим по одной из главных ролей в сериале «Интерны». После расставания с партнершей по сериалу Аглаей Тарасовой , он отправился искать любовь на телевидение. Многие считают именно сезон с Ильей самым искренним. Сначала сердце ему разбила Дарья Клюкина , которая решила, что у нее ничего не может быть с холостяком и покинула шоу. Ведь обычно герой сам решает и выбирает, но в этот раз выбор сделали за него. В итоге победительницей стала Екатерина Никулина . Пару связала любовь, которая поражала поклонников своей страстностью. Но до свадьбы дело еще не дошло. Как показывает опыт предыдущих влюбленных, может и не дойти. Некоторые СМИ выразили предположение, что Илья и Екатерина уже расстались. Но, может быть, влюбленные просто не хотят афишировать свои отношения. Осенью прошлого года Екатерина писала в социальных сетях, чтобы их оставили в покое.

4 сезон Холостяком четвертого сезона стал популярный певец и актер Алексей Воробьев . Многие обрадовались такому выбору создателей шоу и с интересом следили, кого выберет молодой и красивый артист. Но любви не суждено было случиться. Разочарованными ушли не только девушки, но и зрители. До финала дошли две участницы — Наталья Горожанова и Яна Аносова , но Алексей не захотел быть ни с одной из них. Продюсеры шоу гордятся, что у них все по-настоящему, и любовь, как и в жизни, не может возникнуть по команде, а потому защищают решение Алексея остаться одному.

3 сезон В третьем сезоне девушки боролись за 36-летнего Тимура Батрутдинова . Артист признавался, что серьезно относится к поиску любви, ведь ему, как и всем его друзьям, уже хочется завести семью. Он даже рассказал, что одиночество уже сводит его с ума. И хотя телезрители не одобрили выбор Тимура — он остановился на Дарье Кананухе — они решили, что это много говорит о самом холостяке, ведь он выбрал самую естественную девушку. Однако по окончании проекта отношения не продолжились. Тимур и Дарья отметили, что связывал их только контракт.

2 сезон Искать себе возлюбленную во втором сезоне отправился Максим Чернявский — экс-супруг Анны Седоковой и бизнесмен. Телезрители считали, что после такой красавицы, как Анна, Максиму трудно будет кого-то найти, но он сумел. Избранницей Максима и победительницей сезона стала Мария Дригола, с которой мужчина встречался целых полтора года. Все были уверены, что вот она — любовь. Однако она не смогла выдержать испытание расстоянием, ведь Максим большую часть времени пребывает в США.

1 сезон Холостяк Евгений Левченко пришел на шоу в поисках любви, переживая о разрыве долгих пятилетний отношений с известной голландской актрисой и телеведущей Викторией Кобленко . Утешение футболист нашел быстро: 26 девушек боролись за его сердце. Евгений выбрал Олесю Ермакову , которая с первой же серии запомнилась многим. Он признался, что нашел ту единственную. Однако пара неожиданно рассталась после 9 месяцев отношений, а Евгений вернулся не к кому-нибудь, а к Виктории. Недавно Виктория Кобленко подарила Евгению сына, и он не устает признаваться ей в любви, что доказывает многим постановочность их расставания.