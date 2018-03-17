Раздетый Панин записал видеобращение

Алексей Панин прилетел в Челябинск. Приняв с утра душ и посмотрев из окна гостиничного номера на горожан, актер, не одеваясь, принялся рассуждать о проблемах россиян в отношениях между друг другом. Свои мысли он записал на видео.

«Нам наплевать друг на друга. Мы вроде все с вами рождаемся добрыми детьми, а почему-то становимся, выходя на улицу, какими-то скотами», — заявил Алексей. — «Наша национальная идея — утопить друг друга, не пропустить друг друга. В Европе, наверное, тоже не все так хорошо, но люди улыбаются!».