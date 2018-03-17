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Раздетый Панин записал видеобращение
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Раздетый Панин записал видеобращение 

WomanHit.ru 22 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Алексей Панин прилетел в Челябинск. Приняв с утра душ и посмотрев из окна гостиничного номера на горожан, актер, не одеваясь, принялся рассуждать о проблемах россиян в отношениях между друг другом. Свои мысли он записал на видео.
«Нам наплевать друг на друга. Мы вроде все с вами рождаемся добрыми детьми, а почему-то становимся, выходя на улицу, какими-то скотами», — заявил Алексей. — «Наша национальная идея — утопить друг друга, не пропустить друг друга. В Европе, наверное, тоже не все так хорошо, но люди улыбаются!».
Актер призвал сограждан уважать друг друга и учиться улыбаться людям. Напомним, не так давно он поддержал актера Алексея Серебрякова в его нападках на россиян. Тот заявил, что национальной идеей в России являются сила, наглость и хамство.
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