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Хакеры слили обнаженные фото невесты принца Гарри
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Хакеры слили обнаженные фото невесты принца Гарри 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Lenta.ru
Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации интимных фото звезд, выложили на своем сайте запись с обнаженной Меган Маркл, актрисой и невестой британского принца Гарри.
В ролике актриса появляется перед камерой топлесс, судя по кадрам, съемка происходит на каком-то пляже. На сайте Celeb Jihad также выложены скриншоты с ролика.
Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018-го.
О романе Маркл с принцем, занимающим пятое место в очереди на британский престол, стало известно осенью 2016 года.
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