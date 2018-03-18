Хакеры взломали телефон невесты принца Гарри и выложили в Сеть ее интимные фото

Телефон Меган Маркл был взломан, в Сеть попали пикантные фотографии актрисы. Как сообщает «День. Онлайн», на свой портал взломщики загрузили фотографии невесты принца Гарри в момент, когда она нежилась у моря. На фото она стоит, наклонившись к экрану, чтобы была видна грудь, которую она как бы прикрывает руками. На другом снимке она сфотографирована без лица. На сей раз взлом удался хакерам из группировки CelebJihad.

Ранее «СП» писала, что британский принц Гарри заручился поддержкой своей бабушки королевы Елизаветы II по вопросу женитьбы на актрисе из США Меган Маркл. Для членов семьи правящего монарха в Великобритании является обязательным получить от него разрешение на брак для каждого, кто занимает места с первого по шестое в очереди наследников престола.

Также сообщалось, что на собственную свадьбу Гарри пригласил всех своих бывших девушек. Напомним, свадьба принца и Маркл назначена на 19 мая.

Справка «СП»

Рейчел Меган Маркл — американская актриса и фотомодель, которая в 2018 году собирается выйти замуж за принца Гарри. Меган Маркл в качестве актрисы известна по роли Рейчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». 27 ноября 2017 года было объявлено об официальной помолвке Меган Маркл с принцем Гарри. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл намечена на субботу, 26 мая 2018 года в Виндзорском замке.