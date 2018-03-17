«У нас взрывная любовь»

История началась два года назад на Алтае. Наташа и Женя заочно друг друга знали, но ни разу не пересекались по работе. Личная встреча произошла на корпоративном мероприятии, куда Наташа попала случайно: её коллега не смогла поехать и отдала своё место девушке. В неформальной обстановке между молодыми людьми появился интерес друг к другу и они начали общаться. Переписывались в соцсетях, созванивались по Skype.

Наташе 32 года, она работает в Новосибирске менеджером по компенсациям и льготам. Девушка начала свою карьеру в компании 4 года назад с должности менеджера по персоналу. Женя в свои 35 лет уже стал коммерческим директором той же компании, но в Томске. Он пришёл сразу на эту должность три года назад.

Спустя время его перевели в Барнаул, и в одной из поездок Женя остановился в Новосибирске. Молодые люди встретились. Это была очень романтичная встреча — прогулки, первый поцелуй, нежелание расставаться. Начались отношения на два города: Новосибирск — Барнаул.

«До свадьбы наши отношения на расстоянии длились год. Мы приезжали друг к другу по выходным и праздникам. Для нас это не было чем-то необычным, даже сейчас, мы уже женаты, отношения не кажутся нам какими-то нестандартными», — рассказывает Наташа.

Девушка говорит, что они оба уже состоявшиеся личности и нет смысла делать из-за этого проблему. Наташа была в разводе, у Жени тоже был опыт длительных отношений. Сейчас каждый воспринимает то, что между ними, разумно, без лишних эмоций.

«Я не ожидала, что Женя сделает мне предложение, возможно, причина в разных городах, но мне не приходило в голову, что мы можем пожениться. Поводы для догадок были, но я не поняла», — делится девушка.

Они понимали, что свадьба не даст им общего дома, каждый так и останется у себя. Они планируют совместное проживание, но пока что приходится делать выбор — семья или карьера. В их компании есть политика конфликта интересов — если бы Наташа была в прямом подчинении у Жени, работать вместе было бы невозможно.

Родители обоих — военные, они не понимали, как такое вообще возможно. Да и сама Наташа говорит, что год назад спросила бы, а зачем вообще жениться. Окружение молодожёнов задает вопросы, некоторые пророчат им скорое расставание.

«У нас чувства друг к другу, мы хотим быть вместе. Это не партнёрский брак, нам не нужна взаимная выгода, мы в состоянии оба быть независимыми друг от друга. Просто сейчас вот так. Со временем у нас будет всё, нужно просто уладить ряд вопросов. Здравый смысл берёт верх над эмоциями, и нужно задумываться не только над краткосрочным результатом, но и заглядывать вперёд для понимания последствий наших решений», — говорит Наташа.

Барнаул не так далеко от Новосибирска, всего 230 километров. В срочных ситуациях Женя всегда рядом. Их отношения изначально были построены на два города, они привыкли. У каждого свой формат жизни, девушку не пугает ежедневное отсутствие мужа.

В Новосибирске у девушки квартира, и она не хочет бросать работу в успешной развивающейся компании с перспективой роста, а перевестись в Барнаул невозможно. Та же картина у Жени — руководящая должность не позволяет перейти молодому человеку в другой регион. Своего жилья у него там нет, он снимает квартиру.

«Один раз я приревновала. Но это была не такая ревность, что потенциальная соперница заберет у меня мужчину, а другая — я не могу быть рядом с ним и проводить с ним время. Мы всё обсудили, я успокоилась. Мы считаем, что это ненормально — строить вокруг себя социальный вакуум», — говорит девушка. Это вопрос доверия, и пара считает, что такие мысли неуважительны по отношению друг к другу. Никто не даёт почвы для ревности. Наташа говорит, что чувствует себя любимой и желанной для своего мужчины. В ответ дарит ему то же самое.

Девушка не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Она называет такое общение приятельским. Вечером она может пойти с другом выпить кофе и просто поболтать, никакого скандала из-за этого не случится.

В таких отношениях есть свои плюсы — за два года пара ни разу не ссорилась. У них просто нет на это времени, хочется наслаждаться друг другом. Нет бытовухи, мелких склок. Их отношения такие же страстные и эмоциональные. Но есть и минусы — они лишены приятных семейных мелочей: кофе в постель, поцелуй перед работой, вечерние прогулки. Подруги Наташи называют Женю мужем выходного дня.

«Женя очень яркий человек. Он яркий в выражении любви, страсти, счастья, гнева. С ним у меня нет эмоционального голодания. У нас до сих пор взрывная любовь», — делится девушка.

Будни пролетают быстро. В пятницу вечером Женя выезжает, а вечером воскресенья уезжает обратно. Пара планирует завести ребёнка. Как один из возможных вариантов развития событий — Наташа уйдёт в декрет и переедет к любимому. Но пока что между ними то, что есть. Каждый с нетерпением ждёт выходных, чтобы побыть рядом.

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