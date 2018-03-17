«Молодой любовник появился?»: Анна Плетнева озадачила пикантной темой 

Певица Анна Плетнева заинтриговала поклонников пикантной темой. Девушка погрузилась в размышления о том, возможны ли отношения в паре, если женщина намного старше своего возлюбленного. В последнее время Анне нравится общаться с фанатами на жизненные темы, и она решила поднять вопрос, который волнует многих.
По мнению звезды, когда мужчине 20, а женщине 30 — это очень сексуально. В нынешнее время многие юноши ищут раскрепощенную избранницу с опытом. Когда ему 30, а ей 40 — это уже сложнее, ведь именно в 40 лет у многих женщин начинается кризис среднего возраста. Тут, по мнению Анны, важно, чтобы дама не включала процесс самокопания, а просто занималась любимым делом и горела изнутри.
Далее Анна поразмышляла над парами, когда мужчине 40, а женщине 50. По размышлению артистки, именно интеллект дамы спасет такие отношения. В 40 лет мужчина пребывает в самом расцвете сил, он полон энергии и желания. И его избранница должна полностью соответствовать. «Она просто обязана быть интересной не только ему, но и окружающим, а, главное, самой себе! Я знаю такую пару, и, поверьте, он её просто боготворит… Она — совершенство! Прекрасная, ухоженная, раскрепощённая, умная, сексуальная, с искрометной улыбкой… Человек постоянно развивается ради своей любви, у неё есть громадный стимул — сохранить отношения!» — написала Анна.
Девушка добавила, что когда мужчине исполняется 50 лет, то женщине старше уже не должно быть страшно, ведь он вряд ли от нее уйдет. Вместо того, чтобы обсудить наболевшую для Анны тему, поклонники принялись вычислять ее любовника. По мнению фанатов, красавица нашла себе кого-то молодого. «Наверное, появился любовник на 10 лет младше?» «Интересно, Анна начала с кем-то молодым встречаться?» «Молодой любовник появился?» «Если пишешь тут такое, значит, в кого-то влюбилась помоложе», — высказались фолловеры. Наверное, фанаты забыли, что 40-летняя певица уже 13 лет счастлива в браке со своим супругом Кириллом Сыровым. Пара воспитывает троих детей.