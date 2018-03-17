«Молодой любовник появился?»: Анна Плетнева озадачила пикантной темой

Певица Анна Плетнева заинтриговала поклонников пикантной темой. Девушка погрузилась в размышления о том, возможны ли отношения в паре, если женщина намного старше своего возлюбленного. В последнее время Анне нравится общаться с фанатами на жизненные темы, и она решила поднять вопрос, который волнует многих.

По мнению звезды, когда мужчине 20, а женщине 30 — это очень сексуально. В нынешнее время многие юноши ищут раскрепощенную избранницу с опытом. Когда ему 30, а ей 40 — это уже сложнее, ведь именно в 40 лет у многих женщин начинается кризис среднего возраста. Тут, по мнению Анны, важно, чтобы дама не включала процесс самокопания, а просто занималась любимым делом и горела изнутри.

Далее Анна поразмышляла над парами, когда мужчине 40, а женщине 50. По размышлению артистки, именно интеллект дамы спасет такие отношения. В 40 лет мужчина пребывает в самом расцвете сил, он полон энергии и желания. И его избранница должна полностью соответствовать. «Она просто обязана быть интересной не только ему, но и окружающим, а, главное, самой себе! Я знаю такую пару, и, поверьте, он её просто боготворит… Она — совершенство! Прекрасная, ухоженная, раскрепощённая, умная, сексуальная, с искрометной улыбкой… Человек постоянно развивается ради своей любви, у неё есть громадный стимул — сохранить отношения!» — написала Анна.