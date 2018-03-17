Виктория Боня с размахом отметила день рождения дочери в Монако

Виктория Боня устроила сказочный день рождения для своей шестилетней дочери Анджелины. Девочка на один день смогла почувствовать себя настоящей принцессой. Роскошное платье, идеальная прическа, многочисленные гости и торт от самого известного кондитера Москвы — о таком празднике мечтает каждая девочка. Но не у каждой девочки есть папа-миллионер Алекс Смерфит, который и взял все траты на себя.

День Анджелины начался с парикмахерской, где малышке навели марафет: уложили волосы и помогли надеть пышное белое платье, которое было выбрано заранее. Далее девочка вместе с мамой отправилась в одно из лучших заведений Монако, там ее ждали друзья и отец Алекс Смерфит. Несмотря на расставание с Викторией Боня, он продолжает общаться с дочерью и уделяет ей много внимания. Пара, кстати, вместе с дочерью в начале года вместе летала отдыхать в Ирландию, что вызывало слухи о воссоединении бывших возлюбленных. Но позже выяснилось, что сердце Бони уже несвободно. Она закрутила роман с перспективным французским футболистом.

Торт от известного московского кондитера. Фото: Instagram