Экстрасенсы выяснили, почему на трассе в Башкирии насмерть разбились два друга

В эфире канала ТНТ показали очередной выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», участницами, которого стали две уфимки Катя и Вика. У них на двоих общие радости и трагедии — эти девушки, несмотря на свой возраст, уже вдовы.

— Она мне больше чем подруга, Вика как сестра. Мы как близнецы друг друга чувствуем, — начала рассказывать Екатерина Р.

— Никто не мог подумать, что мы так рано будем ходить в гости к мужьям на кладбище, я всегда говорила, что в 25 выйду только замуж, а тут уже вдова, — подхватила слова подруги Вика М.

Катя и Вика вышли замуж с разницей всего полгода, их мужья тоже с юности были лучшими друзьями.

А 23 мая 2015 года, когда подруги ночевали вместе, Вика утром разбудила подругу и сказала: «Давай поговорим», вышли на крыльцо, и она произнесла: «Динар погиб».

Машина мужа Екатерины столкнулась с фурой, травмы оказались несовместимы с жизнью, и молодой человек скончался на месте, а через 10 месяцев на той же трассе, практически в том же месте, погиб и его лучший друг — также врезался в фуру.

— Хотим узнать замешаны ли тут потусторонние силы, — пояснили подруги.

Первый экстрасенс попросил лист бумаги и ручку. Записал даты рождения и имена девушек — по словам Литвина, в цифрах скрыта колоссальная информация. Он долго составлял комбинации и потом обратился к сестре одной из девушек, которая приехала поддержать подруг. Он рассказывал о ней факты, на которые она просто кивала и говорила: «Да, верно».

Потом Александр переключился на уфимок и начал выдавать факт за фактом, рассказал, что они обе предпочитают кофе, обе девушки — совы, и сыпал деталями из личной жизни.

— Вас объединяет многое, циклы жизненные совпадают, как у близнецов, — продолжал говорить Литвин. — Катя, ты начальник в своих отношениях, но с мужем у тебя проблемы, он — трудоголик.

— Да, действительно так, когда я была в положении, он не решался сделать предложение, и тогда я позвонила будущему мужу и сказала, бери паспорт и пойдем жениться, — вспоминала Катя.

— Но я его не вижу его живым. Катастрофа. Разбился, — подытожил Александр.

И сразу же маг переключился на вторую подругу. Начал рассказывать про детей и создалось впечатление, что он с ними заочно знаком.

— И здесь такая же проблема. Его нет, тоже катастрофа, и вы хотите знать, почему они погибли, — выдал Литвин.

Катя и Вика действительно ждали ответ на свой вопрос.

— В разное время, но в одном месте. Женя профи, тормозами не пользовался, двигателем всегда тормозил. Он видел дорогу и все… она осталась в памяти — он уснул, — выдал экстрасенс.

Вдова согласилась, что муж мог уснуть, так как ехал с ночной смены и на регистраторе сохранилось видео, на котором было видно, как он въехал в грузовик.

— Динар же гнал, не справился с управлением. Скорость очень большая была. Место здесь такое, — закончил Литвин.

Катя тоже согласилась с экстрасенсом.

Пришла очередь Александра Шепса.

Медиум попросил свои вещи и воду, после чего вошел в транс.

— За тобой стоит мертвец, не сержусь, говорит, — говорил Шепс.

И начал называть имена и факты из личной жизни участниц, и девушки подтверждали каждое слово медиума.

Позже экстрасенс «вышел на связь» с погибшими мужьями и рассказал про страшный шрам одного из мужчин, и девушки расплакались.

Шепс передавал сообщения с того света для Вики и Кати, и они ловили каждое его слово.

— Уснул я, Викуль, прости, — произнес Александр и переключился на вторую девушку.

— Здравствуй, Тюня, — сказал Александр и подошел ко второй уфимке.

— Я чуть не упала, только муж так называл, — пояснила Катя

Александр рассказал о конфликте с мамой погибшего Динара. Девушка призналась, что она была в разводе с мужем, когда тот попал в аварию, и сына погибшего лишили наследства.

— Смотри, чтобы сына болезнь моя не забрала, она меня тогда на дороге и скосила, — снова выдал Шепс.

Только Катя смогла все разъяснить эту фразу, оказывается, у ее мужа был инсульт, и начались приступы эпилепсии, а сыну на днях поставили предэпилипсионный синдром. Девушка рассказала, что однажды они с мужем чуть не попали в аварию из-за такого приступа.

— Они оба на дорогах разбились, и тела изуродованы, — продолжал говорить Шепс. — Есть такое понятие — души под копирку, вот поэтому все и совпадает.

Экстрасенс сказал, что во всех неприятностях виноваты сами девушки, и решил помочь Вике и Кате — провел обряд, чтобы их судьбы не совпадали.

— Девушкам будет гораздо проще, и теперь они будут по разные стороны, все встанет на свои места, — подытожил медиум.