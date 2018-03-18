СМИ: Дэвид Бекхэм в ЮАР провел время в клубе с молодыми девушками

Семья Бекхэмов отличается среди других звездных семей особенной дружбой и крепостью отношений между супругами и детьми. Однако накануне Дэвид Бекхэм дал повод усомниться в безупречной преданности своей жене Виктории

После спокойных выходных в кругу семьи, во время которых 42-летний Дэвид Бекхэм праздновал День Матери, бывший футболист отправился в ЮАР для продвижения своего бизнеса. В рамках его рекламной кампании в дорогом отеле Sandton Sun состоялась шикарная вечеринка. Во время нее бывший футболист радостно позировал с красивыми моделями-блондинками. Фотографии тут же разлетелись по всему интернету. На них Бекхэм выглядел очень расслабленно, обнимаясь с гламурными тусовщицами.

Западные СМИ сообщают, что фотографии уже смогла лицезреть его супруга, 43-летняя Виктория Бекхэм. Инсайдер утверждает, что она отрицательно относится к тому, что Бекхэм часто веселится на различных тусовках, и якобы из-за этого отношения в семье «трещат по швам». Комментариев Виктории по поводу снимков из ЮАР пока нет.

Надо отметить, что за последний месяц это уже второй раз, когда журналисты подлавливают бывшего спортсмена во время флирта с красивыми моделями. На стадионе в Париже на футбольном матче мадридского Реала и ПСЖ соседкой Бекхэма случайно оказалась 21-летняя популярнейшая модель Белла Хадид . Свидетели потом сообщили, что парочка якобы очень дружелюбно общалась друг с другом всю игру.

Инернет-пользователи тут же кинулись обсуждать эту новость в социальных сетях: «Дэвид просто обалдел, когда увидел улыбающихся женщин» «Да, Дэвид, такое иногда бывает, что девушки тебе улыбаются!» «Думаю, Виктория привыкла к такому вниманию и знает, что в сердце у него только она» «Да нет уже ничего между Дэвидом и Викторией. Их связывают только дети» «Я заметила, что с другими девушками он выглядит счастливее, чем с женой». Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм вместе 19 лет. У супругов есть четверо прекрасных детей: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и малышка Харпер.

Однако, что бы ни говорили про Дэвида Бекхэма, никто не сможет отрицать, что он прекрасный отец для своих детей.