Сати Казанова: Ради меня муж переехал из Италии в Россию

После замужества певица Сати Казанова пропала из поля зрения. Если раньше ее можно было часто встретить на светских мероприятиях, то теперь все свободное время звезда проводит с мужем — итальянцем Стефано Тиоццо

— Моя жизнь изменилась в лучшую сторону, — говорит Сати. — Есть, оказывается, на свете человек, с которым лучше, чем с самим собой. Для меня это главное открытие в браке. Но еще рано говорить об изменениях в моей жизни. Должно пройти время, хотя бы несколько лет. Ради меня супруг переехал из Италии в Россию. Он горячий парень, любит северные страны. Наверное, придет и мой черед совершить поступок и переехать в Италию. Но пока говорить об этом рано: вся моя работа в России.

Ради любимой Стефано не только изменил место жительства, но и активно взялся за учебники. Итальянец усердно учит русский язык и делает в этом направлении большие успехи. Уже знает много слов и почти понимает звездную супругу.

— Дома мы с мужем в основном общаемся на английском, — продолжает Сати. — Русский Стефано еще не очень хорошо знает, но у него большой талант. На сегодняшний день он может свободно говорить на 8–9 языках. По-русски он говорит пока лучше, чем понимает. Стефано уже освоил московское метро и даже снял про самые красивые станции документальное кино, которое можно посмотреть в интернете. Даже в магазины за покупками муж ходит один. Никаких сложностей у него не возникает.

По словам Сати, она регулярно балует мужа кулинарными изысками, которые готовит сама. На их столе только вегетарианские блюда.

— Наша королева — это гречка, — говорит певица. — Мы оба вегетарианцы. Мне в этом плане очень повезло: пищевые пристрастия у нас совпадают. Борщ я действительно ему еще не варила, зато готовила тыквенный супчик, чечевичный. Ему нравится!

Не так давно в Санкт-Петербурге появился целый поселок для вегетарианцев. Казанова надеется, что подобное поселение организуют и в Москве. Девушка призналась, что с удовольствием купила бы себе в таком месте жилье.

— В Санкт-Петербурге есть экопоселение: там все зеленое, красивое, свои школы, детские сады, — продолжает Сати. — Если в Подмосковье появится подобное поселение, то мы с удовольствием переедем. Я жду такого события.

Пока же звездное семейство думает над продолжением рода. 35-летняя Сати еще не ощутила радость материнства. Сейчас самое время для пополнения в семье. Звезда призналась, что для их пары этот вопрос актуален.

— Это личное, — улыбается звезда. — Мы думаем над этим вопросом, но пока ничего не загадываем.