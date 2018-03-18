Прошла любовь: в Новосибирской области на 100 браков приходится 61 развод

За год в Новосибирской области распалось больше 13 тысяч семей.

К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата.

«Управлением по делам ЗАГС области в 2017 году было зарегистрировано 21,3 тысячи браков и 13,1 тысячи разводов. Таким образом, на 100 браков приходился 61 развод», — сообщили в службе статистики.

Примерно такое же соотношение браков и разводов наблюдается и по Сибири в целом: на каждую сотню новых семей приходится 62 распавшихся. Если за полгода в Сибирском федеральном округе поженились 141 675 пар, то развелись 87 174.

Чаще всего распадаются семьи в Алтайского крае: в этом регионе на каждые 100 браков приходится 70 разводов. Наиболее благополучная ситуация сложилась в Республике Тыва: 25 разводов на сотню зарегистрированных браков.

Ранее НГС рассказывал о ведущей свадеб из Новосибирска, которая придумала новую услугу — праздник в честь развода супругов.