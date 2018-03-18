Татьяна Навка готовится к рождению сына 

Татьяна Навка появилась в передаче «Секрет на миллион» и рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой о муже, дочерях и планах на будущее. Фигристка призналась, что мечтает родить супругу Дмитрию Пескову сына: Также Татьяна Навка призналась, что в Дмитрия Пескова влюбилась не с первого взгляда и долгое время не соглашлсь на встречу с ним «Это явно не была любовь с первого взгляда. Но он так аккуратно и красиво ухаживал. Я долго не соглашалась на встречу, а Дмитрий Сергеевич очень аккуратно выходил со мной на связь, действовал деликатно. И в какой-то момент я разглядела, что это тот самый человек, который мне нужен». Сейчас супруги растят трехлетнюю жочб Надежду. У фигуристки также есть 17-летняя дочь Александра от экс-супруга Александра Жулина. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press, Instagram