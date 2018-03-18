Анджелина Джоли: с любовью отношусь к старению

Время не щадит никого и с возрастом даже признанные красавицы стареют, как и все. Но люди по-разному относятся к естественным изменениям во внешности. Голливудская актриса Анджелина Джоли предпочитает с благодарностью относиться к своей судьбе, выбирая акцентировать внимание на положительных сторонах жизни.

42-летняя кинозвезда Анджелина Джоли в одном из недавних интервью зарубежным СМИ рассказала, что спокойно реагирует на то, что с годами становится менее привлекательной. На ее счету десятки успешных ролей, звание одной из самых красивых и сексуальных женщин мира, внимание самых желанных мужчин… К тому же актриса еще и мать шестерых детей, посол ООН

Знаменитости действительно есть чем гордиться, ведь она добилась того, о чем многим приходится только мечтать. Но ее внешность изменилась в последнее время — она сильно похудела в связи с переживаниями, связанными со скандальным разводом с Брэдом Питтом , а также с боязнью заболеть раком, от которого в 2007 году скончалась ее мама Маршелин Бертран: «Я смотрю в зеркало и вижу, как похожа на мать, это меня согревает. Я замечаю, что старею, но с любовью отношусь к этому, потому что это означает, что я живу, потому и становлюсь старше».

По словам Джоли, в юности она была очень эксцентричной, о чем, впрочем, не забыли обыватели. Она красила волосы в разные цвета, экспериментировала с макияжем, употребляла наркотики. А уж о бурных романах и замужествах можно писать книги: «Ум — вот что красиво. Когда ты видишь чей-то разум — это сексуально», — рассуждает артистка. Философские мысли Анджелины понравились поклонникам: «Надо как-то себя успокаивать, молодец!» «Джоли красоткой даже в старости будет, черты лица очень утонченные, возраст этого не изменит».

«Отличные мысли, как она мне нравится!» «Сильная женщина со слабой психикой, грустно…» «Я считаю, что она достойно выглядит, только худая сильно, я бы советовала ей поправиться». «К возрасту нужно спокойно относиться, никто не становится красивее с годами, все хуже выглядят, что поделать».

Анджелина Джоли может особо не переживать, ведь фанаты постоянно осыпают ее комплиментами. По мнению многих из них, она прекрасно выглядит, что и продемонстрировала на недавней церемонии BAFTA.