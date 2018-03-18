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Обыватели считают, что 49-летняя Валерия выглядит младше 19-летней дочки Пригожина
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Обыватели считают, что 49-летняя Валерия выглядит младше 19-летней дочки Пригожина 

Eva.ru 19 часов назад
Фото: Eva.ru
На днях в микроблоге очаровательной певицы Валерии появилось трогательное семейное фото, которое спровоцировало в социальной сети обсуждение внешности младшей дочери Иосифа Пригожина Елизаветы на фоне ее мачехи.
Популярная российская певица Валерия в компании своего супруга и продюсера Иосифа Пригожина, а также нескольких наследников посетила один из новомодных ресторанов столицы, о чем она рассказала подписчикам своего микроблога. Теплой атмосферной фотографией, на которой артистка позирует в компании падчерицы, Валерия поделилась с поклонниками в своем Инстаграм-аккаунте.
Поклонники певицы оставили немало добрых слов в адрес дружного звездного семейства. Много внимания также досталось и двум молодым девушкам рядом с артисткой. И если ранее фанаты уже заявляли, что Валерия выглядит значительно моложе модели Анны Шеридан, возлюбленной ее сына Арсения Шульгина, то теперь такого же замечания удостоилась и младшая дочь Пригожина — 19-летняя Елизавета. Интернет-пользователи уверены, что на опубликованном артисткой снимке девушка выглядит старше своей 49-летней мачехи.
«Хорошая компания. Валерия, как девочка совсем» «Валерия самая красивая. Лиза почему-то старше выглядит, чем мачеха. Может из-за освещения» «Лиза сильно похорошела, просто не узнать! Но Валерия, как всегда, вне конкуренции, обаятельная и привлекательная! Выглядит моложе девушек» «Выглядит как Фотошоп, почему-то. Лиза прям тетя тут, а Лера девочка» «У Пригожина голова кругом, наверное, идет! В таком цветнике, одна другой краше! Дочка на него очень похожа» К слову, недавно Валерия и Иосиф Пригожин отметили 15-летний юбилей со дня знакомства, что вызвало в сети множество теплых отзывов в адрес одной из самых прочных и красивых пар российского шоу-бизнеса.
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