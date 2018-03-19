Звезда фильма «Вселенная Стивена Хокинга» Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз

36-летний британский актер театра и кино Эдди Редмэйн , получивший всемирную известность благодаря роли физика-теоретика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», стал отцом во второй раз. Супруга подарила звезде сына.

О пополнении в знаменитом семействе сообщило издание The Times. Как уточняют западные журналисты, малыш Эдди Редмэйна появился на свет еще 10 марта, однако известно об этом стало только сейчас.

Публикация от Eddie Redmayne ❤️ (@amazingeddieredmayne) 18 Мар 2018 в 10:14 PDT Фото: Instagram @amazingeddieredmayne

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