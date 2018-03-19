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Звезда фильма «Вселенная Стивена Хокинга» Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз
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Звезда фильма «Вселенная Стивена Хокинга» Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз 

Letidor.ru 15 часов назад
Фото: Letidor.ru
36-летний британский актер театра и кино Эдди Редмэйн, получивший всемирную известность благодаря роли физика-теоретика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», стал отцом во второй раз. Супруга подарила звезде сына.
О пополнении в знаменитом семействе сообщило издание The Times. Как уточняют западные журналисты, малыш Эдди Редмэйна появился на свет еще 10 марта, однако известно об этом стало только сейчас.
Публикация от Eddie Redmayne ❤️ (@amazingeddieredmayne) 18 Мар 2018 в 10:14 PDT  Фото: Instagram @amazingeddieredmayne
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