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Алсу поздравила Яна Абрамова с 12-й годовщиной брака
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Алсу поздравила Яна Абрамова с 12-й годовщиной брака 

Журнал ОК! 19 часов назад
В начале прошлого года певица вернулась на сцену после рождения третьего ребенка. Артистка начала серьезную работу над новыми треками и теперь постоянно появляется на всевозможных концертах и светских мероприятиях, фотоотчет с которых регулярно выкладывает в свой Instagram. А вот семейные кадры в профиле Алсу крайне редки. Певица предпочитает скрывать свою личную жизнь.
Спасибо @dress_code_black_tie? #НоваяФабрикаЗвезд @МузТВ
A post shared by АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) on  Dec 2, 2017 at 6:43am PST  Но сегодня звезда поздравила своего супруга — бизнесмена Яна Абрамова с 12-ой годовщиной свадьбы, выложив с ним совместное фото.
A post shared by АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) on  Mar 18, 2018 at 3:36am PDT  Несмотря на то, что вместо трогательных слов о любви под фото, она оставила лишь смайл-сердце, фолловеры поздравили пару с важной датой и осыпали комплиментами. «Какие вы счастливые и красивые!», «Прекрасная пара», «Очень красивые! Любите друг друга долго и будете счастливы, здоровья», — написали они.
Напомним, что в августе позапрошлого года артистка родила своему мужу, бизнесмену Яну Абрамову, третьего ребенка — сына, которого назвали Рафаэлем. У супругов также подрастают две дочери — 11-летняя Сафина и 9-летняя Микелла.
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