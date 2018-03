Алсу поздравила Яна Абрамова с 12-й годовщиной брака

В начале прошлого года певица вернулась на сцену после рождения третьего ребенка. Артистка начала серьезную работу над новыми треками и теперь постоянно появляется на всевозможных концертах и светских мероприятиях, фотоотчет с которых регулярно выкладывает в свой Instagram. А вот семейные кадры в профиле Алсу крайне редки. Певица предпочитает скрывать свою личную жизнь.

Спасибо @dress_code_black_tie? #НоваяФабрикаЗвезд @МузТВ

A post shared by АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) on Dec 2, 2017 at 6:43am PST Но сегодня звезда поздравила своего супруга — бизнесмена Яна Абрамова с 12-ой годовщиной свадьбы, выложив с ним совместное фото.

A post shared by АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) on Mar 18, 2018 at 3:36am PDT Несмотря на то, что вместо трогательных слов о любви под фото, она оставила лишь смайл-сердце, фолловеры поздравили пару с важной датой и осыпали комплиментами. «Какие вы счастливые и красивые!», «Прекрасная пара», «Очень красивые! Любите друг друга долго и будете счастливы, здоровья», — написали они.

Напомним, что в августе позапрошлого года артистка родила своему мужу, бизнесмену Яну Абрамову, третьего ребенка — сына, которого назвали Рафаэлем. У супругов также подрастают две дочери — 11-летняя Сафина и 9-летняя Микелла.