Джастин Бибер доказал, что не только хорошо поет, но и играет в футбол

Кажется, поп-исполнитель Джастин Бибер вовсе не скучает по Селене Гомес, с которой совсем недавно вновь расстался. Он продолжает появляться на публике, а вчера и вовсе поучаствовал в футбольном матче, посвященному Дню Святого Патрика.

Фотография: Legion-Media Джастин Бибер

Папарацци запечатлели Бибера на футбольном поле в спортивной форме. Внимательные поклонницы артиста сразу же оценили его атлетическое телосложение. Видимо, после таких кадров у Селены точно появятся новые соперницы за сердце Джастина.

Фотография: Legion-Media Джастин Бибер

Напомним, что Джастин и Селена начали встречаться еще в далеком 2011, когда еще не были так знамениты, но спустя 3 года все же расстались. В октябре прошлого года экс-влюбленных стали замечать вместе. Тогда инсайдеры рассказали, что Селена решила дать Джастину второй шанс. Но, увы, недавно вновь временно расстались, взяв паузу в отношениях.