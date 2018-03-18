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Джастин Бибер доказал, что не только хорошо поет, но и играет в футбол
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Джастин Бибер доказал, что не только хорошо поет, но и играет в футбол 

Журнал ОК! 18 часов назад
Кажется, поп-исполнитель Джастин Бибер вовсе не скучает по Селене Гомес, с которой совсем недавно вновь расстался. Он продолжает появляться на публике, а вчера и вовсе поучаствовал в футбольном матче, посвященному Дню Святого Патрика.
Фотография: Legion-Media Джастин Бибер
Папарацци запечатлели Бибера на футбольном поле в спортивной форме. Внимательные поклонницы артиста сразу же оценили его атлетическое телосложение. Видимо, после таких кадров у Селены точно появятся новые соперницы за сердце Джастина.
Фотография: Legion-Media Джастин Бибер
Напомним, что Джастин и Селена начали встречаться еще в далеком 2011, когда еще не были так знамениты, но спустя 3 года все же расстались. В октябре прошлого года экс-влюбленных стали замечать вместе. Тогда инсайдеры рассказали, что Селена решила дать Джастину второй шанс. Но, увы, недавно вновь временно расстались, взяв паузу в отношениях.
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