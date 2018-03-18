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Виктория Боня и Алекс Смерфит: высокие отношения
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Виктория Боня и Алекс Смерфит: высокие отношения 

WomanHit.ru 18 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Виктория Боня не раз говорила, что рассталась с Алексом Смерфитом друзьями, ведь их связывает общая дочь. Анджелине Летиции исполнилось шесть лет, и родители постарались, чтобы вечеринка прошла на высшем уровне. Девочка обожает леопардов, поэтому на ее празднике эти хищники появились в виде игрушек, аниматоров и даже торта.
Виктория и Алекс, конечно, тоже присутствовали на вечеринке. У окружающих создавалось ощущение, что они по-прежнему вместе — молодые люди демонстрировали идеальные отношения. Оба опубликовали в «Инстаграмах» фотографии своей «принцессы».
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