Виктория Боня и Алекс Смерфит: высокие отношения

Виктория Боня не раз говорила, что рассталась с Алексом Смерфитом друзьями, ведь их связывает общая дочь. Анджелине Летиции исполнилось шесть лет, и родители постарались, чтобы вечеринка прошла на высшем уровне. Девочка обожает леопардов, поэтому на ее празднике эти хищники появились в виде игрушек, аниматоров и даже торта.

Виктория и Алекс, конечно, тоже присутствовали на вечеринке. У окружающих создавалось ощущение, что они по-прежнему вместе — молодые люди демонстрировали идеальные отношения. Оба опубликовали в «Инстаграмах» фотографии своей «принцессы».