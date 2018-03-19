Анджелина Джоли собралась замуж за британского миллионера

Голливудская звезда Анджелина Джоли вскоре выйдет замуж в четвертый раз. При этом, как пишет журнал Life & Style, актриса все еще занимается разводом с известным актером Брэдом Питтом. Однако она спешит как можно скорее связать свою жизнь с британским миллионером.

По данным издания, роман Джоли и неназванного миллионера продолжается уже больше года. В будущем пара планирует жить в Лондоне вместе со всеми детьми актрисы.

«Энджи так влюблена, что, совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец. Влюбленная актриса сама предложила пожениться», — пишет издание.

Отмечается, что третий муж Джоли также приглашен на свадьбу. Как сказал Питт, «Энджи заслуживает счастья, даже если не с ним».

По данным СМИ, пару познакомила жена Джорджа Клуни Амаль в 2017 году.

Напомним, американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались после 12 лет совместной жизни. У пары шесть детей — трое приемных (Мэддокс, Пакс, Захара) и трое своих (Шайло, Вивьен и Нокс).