Ещё
Анджелина Джоли собралась замуж за британского миллионера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анджелина Джоли собралась замуж за британского миллионера 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Голливудская звезда Анджелина Джоли, не оформившая официального развода с Брэдом Питтом, уже готовится к своей четвертой свадьбе.
Голливудская звезда Анджелина Джоли вскоре выйдет замуж в четвертый раз. При этом, как пишет журнал Life & Style, актриса все еще занимается разводом с известным актером Брэдом Питтом. Однако она спешит как можно скорее связать свою жизнь с британским миллионером.
По данным издания, роман Джоли и неназванного миллионера продолжается уже больше года. В будущем пара планирует жить в Лондоне вместе со всеми детьми актрисы.
«Энджи так влюблена, что, совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец. Влюбленная актриса сама предложила пожениться», — пишет издание.
Отмечается, что третий муж Джоли также приглашен на свадьбу. Как сказал Питт, «Энджи заслуживает счастья, даже если не с ним».
По данным СМИ, пару познакомила жена Джорджа Клуни Амаль в 2017 году.
Напомним, американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались после 12 лет совместной жизни. У пары шесть детей — трое приемных (Мэддокс, Пакс, Захара) и трое своих (Шайло, Вивьен и Нокс).
ТК «Звезда»: последние новости
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер Я мучаюсь: обладатель «рук-базук» рассказал о «конкретных проблемах со здоровьем» Определен источник высокого интеллекта у детей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»7
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына43
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение