Идеальный секс и другие неожиданные причины расставания

Чаще пары страдают от классических ошибок в отношениях, которые становятся причиной расставания. Однако даже секс может служить поводом для разрыва, как и другие нетипичные факторы, о которых рассказывают сексологи. Привязанность Возлюбленные всегда привязываются друг к другу, но болезненным для отношений остается крайний тип привязанности, когда один из партнеров хочет заполучить все внимание другого. В таких отношениях пострадавшая сторона зачастую чувствует себя как птица в клетке, а его партнер в одиночестве ощущает себя некомфортно и неуверенно. Такие отношения становятся особенно болезненными, когда в паре оба партнера имеют тревожный тип привязанности.

Безупречность Проблема в отношениях может возникнуть и тогда, когда один из партнеров кажется другому слишком хорошим или он воспринимает любовь и заботу как данность, ничего не предлагая взамен. Такая модель поведения приводит к обесцениванию в паре хороших поступков от того, кто их совершает, поэтому в таком случае следует придерживаться равновесия. Секс Хорошая сексуальная совместимость только позитивно сказывается на отношениях, но сексологи уверены, что иногда слишком идеальный секс маскирует проблемы в паре. Дело в том, что некоторые считают, что при отсутствии разногласий в постели отношения можно считать удачными, а также предпочитают мириться и улаживать трудности с помощью секса. От такого подхода стоит отказаться, поскольку мелкие обиды, недопонимание и неурядицы остаются, и их решение нужно искать другим способом.

Совместимость Естественно, общие черты в паре являются положительным качеством, только если они не привносят нездоровые тенденции в отношения, например, пристрастие к алкоголю. Различия и сходства могут идти парам на пользу, если в конкретных случаях они не приносят негатив обоим партнерам.

Ссоры Даже самые крепкие пары имеют неурядицы в отношениях, которые они умеют решать. Нельзя считать, что все споры должны протекать тихо, но решать проблему стоит конструктивно, обсуждая конкретный вопрос. Психологи отмечают, что для сохранения отношений из конфликта нужно выходить грамотно, не ущемляя самооценку друг друга.