Вещи в сексе, которых никогда не стоит стесняться

Секс — это то занятие, во время которого лучше отказаться от самокопания и размышлений, позволяя себе просто наслаждаться. Кроме того, важно отбросить стеснение в некоторых вещах, чтобы подарить себе и партнеру максимальное удовольствие. Ниже приведены вещи в сексе, которые совершенно нормальны, и их точно не стоит стыдиться.

Порно

Многие считают, что просмотр порно — постыдное занятие, особенно если есть постоянный партнер. Но на деле совсем не обязательно ограничивать себя в «изучении» такого материала даже со второй половиной, особенно если оба не против. Иногда это помогает возбудиться и открыть для себя что-то новое.

Табу

Если вы действительно любите партнера, и хотите, чтобы он испытывал удовлетворение, это вовсе не значит, что обязательно соглашаться на все его предложения в интимной сфере. Это нормально, если у вас имеются сексуальные табу, например, вы против БДСМ-практики или секса втроем. Не стоит принуждать себя, иначе это может только создать дистанцию и недоверие в паре.

Нежелание

Это нормально, если вы не всегда хотите заниматься сексом, особенно когда длительное время состоите в паре. Причиной может являться ряд факторов, и не стоит винить себя или делать то, чего не хочется. У всех разные сексуальные темпераменты, и такую особенность каждого стоит уважать.

Мастурбация

Ничего плохого в самоудовлетворении сескологи не видят, и это касается даже тех, у кого имеется постоянный партнер. Подобный процесс даже способен помочь в изучении собственного тела, чтобы затем применить обретенные навыки во время близости со второй половиной.

Тело

Многие даже будучи в отношениях долгое время продолжают стесняться демонстрировать партнеру свое тело. Однако это заставляет вас постоянно беспокоиться о том, как вы выглядите, и получить удовольствие в таком случае очень непросто. Даже если человек действительно отвергнет вас из-за фигуры, стоит задуматься, а столь ли велика потеря?

Критика

Нет ничего плохого в том, когда один партнер периодически критикует другого. Конечно, не стоит грубо высмеивать навыки второй половины, лучше максимально мягко намекнуть человеку, что некоторые его действия не приносят должного наслаждения. При этом важно быть тактичным и конкретным, чтобы вторая половина четко поняла намек.

Эксперименты

Это здорово, когда у партнеров имеется несколько любимых поз, в которых обоим комфортно. Однако не помешает периодически пробовать что-то новое и непривычное для внесения разнообразия. Не исключено, что оба давно мечтали об одном и том же, но боялись в этом признаться.