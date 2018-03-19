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Джастин Бибер уже забыл Селену Гомес
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Джастин Бибер уже забыл Селену Гомес 

7 Дней 11 часов назад
Фото: 7 Дней
Джастин Бибер, который недавно снова расстался с Селеной Гомес, не теряет времени зря. Он уже начал встречаться с другими красотками. На днях его, к примеру, репортеры «засекли» Джастина в компании неизвестной молодой блондинки, с которой он вел себя, как утверждают свидетели их свидания, отнюдь не как просто приятель.
Папарацци удалось заснять 24-летнего Бибера, когда он приехал с «незнакомкой» в ночной клубе Avenue, находящийся в Голливуде. Там он засиделся с красоткой до поздней ночи, пока к парочке не присоединились друзья Бибера: сын Арнольда Шварценеггера — Патрик со своей девушкой — Эбби Чемпион. Все вместе они перекочевали в другое модное заведение — Roxy. А затем, как удалось проследить репортерам, Джастин с блондинкой покинул клуб (это было уже около четырех часов утра), и они удалились на машине в сторону его дома…
Любопытно, что 25-летняя Селена, за которую очень переживали как ее родные, так и поклонники, тоже вовсе не выглядит несчастной. Хотя мама певицы выражала свою крайнюю озабоченность возобновлением прошлой осенью романа своей дочери с Бибером, опасаясь, что Джастин снова разобьет ее сердце, этого, похоже не произошло. Вчера Селену видели на велосипедной прогулке с подругой в Studio City (Калифорния). Причем, Селена выглядела очень довольной: она все время улыбалась и беззаботно хохотала в ответ на шутки приятельницы. Так что, похоже, расставание с Джастином ее не довело ее до депрессии.
Напомним: Селена и Джастин, которые в прошлом встречались с перерывами три года, возобновили свой роман в сентябре 2017-го. Причем, ради того, чтобы воссоединиться с Бибером, Гомес рассталась со своим прежним бойфрендом — Абелем Тисфеем, который буквально носил ее на руках, и за которого она собиралась выйти замуж…
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