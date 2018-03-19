Анастасия Костенко после слухов о разводе трогательно призналась Дмитрию Тарасову в любви

На прошлой неделе в Сети стали появляться слухи о том, что Анастасия Костенко Дмитрий Тарасов находятся на грани развода спустя всего несколько месяцев после свадьбы. Внимательные поклонники заметили, что на одной из последних фотографий Анастасии на руке девушки нет обручального кольца. Более того, в Сети стали обсуждать и тот факт, что в последнее время новоиспеченные супруги перестали выкладывать совместные снимки.

Примечательно, что и повод для разрыва тоже был. Некоторое время назад Тарасов повеселился в ночном клубе и оказывал знаки внимания финалистке реалити-шоу «Пацанки» Кристине Белокопытовой. В Сети стали обсуждать неверность футболиста третьей супруге, которая, к слову, ждет ребенка, но сама Костенко не стала выносить сор из избы.

Накануне в микроблоге модели появился пост, который она посвятила своему любимому мужу. «С Днём Рождения, мой любимый! Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», — написала Костенко под свадебной фотографией с мужем и тем самым полностью опровергла все домыслы пользователей о скором разводе пары. Анастасия старается лишний раз не обращать внимания на слухи, которые ходят в Сети о неверности своего супруга.

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