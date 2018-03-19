Анастасия Костенко после слухов о разводе трогательно призналась Дмитрию Тарасову в любви 

На прошлой неделе в Сети стали появляться слухи о том, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов находятся на грани развода спустя всего несколько месяцев после свадьбы. Внимательные поклонники заметили, что на одной из последних фотографий Анастасии на руке девушки нет обручального кольца. Более того, в Сети стали обсуждать и тот факт, что в последнее время новоиспеченные супруги перестали выкладывать совместные снимки.
Примечательно, что и повод для разрыва тоже был. Некоторое время назад Тарасов повеселился в ночном клубе и оказывал знаки внимания финалистке реалити-шоу «Пацанки» Кристине Белокопытовой. В Сети стали обсуждать неверность футболиста третьей супруге, которая, к слову, ждет ребенка, но сама Костенко не стала выносить сор из избы.
Накануне в микроблоге модели появился пост, который она посвятила своему любимому мужу. «С Днём Рождения, мой любимый! Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», — написала Костенко под свадебной фотографией с мужем и тем самым полностью опровергла все домыслы пользователей о скором разводе пары. Анастасия старается лишний раз не обращать внимания на слухи, которые ходят в Сети о неверности своего супруга.
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